Tesla ve Samsung'dan 436 Milyon Dolarlık Cybertruck Anlaşması

Samsung ve Tesla Cybertruck anlaşması ile merak uyandırdı. Tesla'nın yeni nesil kamyonu Cybetruck'a kamera üretecek olan Samsung, elektrikli otomobil deviyle neredeyse yarım milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Geleceğin Tesla Cybertruck sahiplerinin, Samsung Electro-Mechanics tarafından desteklenen "dikiz aynalarına" sahip olacağı bildirildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, açıklanan bilgilere göre Tesla ile 436 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın sonucu olarak da Samsung'un kamera modüllerini, ABD'nin en büyük elektrikli araba üreticisine tedarik edeceği bildiriliyor.

Tesla ve Samsung'un Cybertruck anlaşması neden önemli?

Birkaç Güney Kore yayınından alınan haberler, Samsung'un kamera modüllerinin Tesla'nın Kasım 2019'da tanıtılan en son elektrikli aracı olan Cybertruck tarafından kullanılacağını iddia ediyor.

Sahnede sergilenen prototip araç, geleneksel dikiz aynalarıyla donatılmamıştı, bunun yerine gösterge panelinin ekranlarına bağlı bir dizi kameraya sahipti. Üretim modeli, orijinal prototipten çok da farklı olmamalı, ki zaten raporlar Cybertruck'ın aynasız bir tasarıma sahip olacağını doğruluyor.

Güney Kore ve ABD'li şirketler arasındaki anlaşmanın henüz doğrulanmadığını, ancak hem Samsung hem de Tesla için kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Samsung ve Tesla'nın elektrikli araba teknolojileri konusunda ortaklık kurması ilk kez duyduğumuz bir şey değil. Koreli teknoloji devi, Tesla'ya daha önce piller de dahil olmak üzere elektrikli araba ile ilgili diğer teknolojileri sağladı ve raporlar, Samsung tarafından geliştirilen yeni PixCell LED farın Tesla tarafından gelecekteki elektrikli arabaları için kullanılacağını gösteriyor.

AWD (dört tekerlekten çekiş) Tesla Cybertruck modelinin aslında bu yılın sonlarında üretime girmesi planlanmıştı ve RWD (arkadan çekişli) modelinin 2022'nin sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Geçtiğimiz süreçte olası gecikme söylentileri ortaya çıktı, ancak Tesla tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Cybertruck ne zaman satışa çıkarsa çıksın, görünüşe göre akıllı özelliklerde Samsung teknolojilerinden faydalanacak.

Tesla araçları PUBG Mobile'a geldi

PUBG Mobile muhtemelen çoğu oyuncunun bir elektrikli otomobil olmasını ve onu sürmek istediği tek oyun değil ancak ilk adımı atan oyun PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile oldu. PUBG Mobile'ın bir süre önce duyurduğu iş birliğinden sonunda oyuncular yararlanmaya başlıyor.

PUBG Mobile 1.5 güncellemesi ile oyuncular artık Erangel haritasında kendisinin sürmek zorunda olmadığı elektrikli otomobilleri kullanabilecek. Oyuncuların arabanın kendisinin gitmesini sağlaması için otomatik pilot modunu etkinleştirmesi de yeterli olacak.