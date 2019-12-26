Tesla, Şanghay Fabrikasının Kaynaklarını Geliştirmek için Harekete Geçti

Tesla, Şanghay fabrikasının kaynaklarını geliştirmek için Çin bankaları ile 1.4 milyon dolar civarında kredi anlaşması yaptı. Çin İnşaat Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ve Şanghay Pudong Kalkınma Bankası, Tesla'ya finansal destek vermeyi kabul eden bankalar arasında yer alıyor.

Alınan kredinin kısmen önceki 3,5 milyar yuan borcu devretmek için kullanılacağı, geri kalan miktarın ise fabrikada ve Tesla’nın Çin operasyonlarında kullanılacağını söyleniyor.

Ocak ayında Şanghay tesisinden araç üretmeye başlayan Tesla’nın ABD dışındaki ilk otomobil üretim tesisi olan fabrikası, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki satışları artırma ve ABD yapımı otomobillere uygulanan daha yüksek ithalat tarifelerinden kaçınma amacıyla kuruldu.

Yıl Sonuna Kadar 3 otomobil için en az 1.000 model araç üretimi

Şanghay tesisinde yıl sonuna kadar haftada en az 1.000 model 3 otomobil üretmeyi hedefleyen Tesla, Çin'in tamamen yabancı sermayeli ilk otomobil fabrikası olma özelliğini taşıyor. Bu sayede Çin hükümetinin de desteğini alan firmanın hisseleri Pazartesi günkü seansta %3,6’nın üzerine çıktı ve ilk defa 420 $'ı geçti.