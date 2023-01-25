Tesla, Semi Kamyonuna Yatırımlarını Artırdı: 3,6 Milyar Dolar!

Tesla'nın Nevada, Reno yakınlarındaki ilk Gigafactory'si için büyük genişleme planları var. Otomobil üreticisi, komplekste iki yeni fabrika inşa etmek ve 3.000 ek işçi istihdam etmek için 3,6 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu rakam, şirketin 2014 yılında tesisi inşa etme taahhüdünde bulunduğunda yaptığı ilk yatırımdan (3,5 milyar dolar) daha büyük.

Nevada'daki yeni fabrikalardan biri 4680 tipi pilleri üretirken, diğeri Tesla'nın Semi kamyonunu seri olarak üreteceği ilk fabrika olacak.

Tesla ilk üretim Semi kamyonlarını Aralık 2022'de Pepsi'ye teslim etti. Bu şirketin elektrikli kamyonu ilk kez göstermesinden tam beş yıl sonra gerçekleşti. Tesla şu anda kamyonu yalnızca sınırlı miktarlarda üretiyor ancak uzun süredir Nevada'da seri üretime başlamayı planlıyordu.

Tesla, Semi Kamyonunu Seri Üretime Geçirecek

Şirketin Semi kamyonu mil başına 2 kWh'den daha az enerji kullanıyor ve tek bir şarjla 300 ila 500 mil arasında yol alabiliyor. Tesla, araç sahiplerinin ilk üç yıl içinde tahmini olarak 200.000 dolara kadar yakıt tasarrufundan yararlanacağını iddia ediyor.

Semi fabrikası Tesla'nın kamyonlarını seri üretime geçirmesini sağlarken, 4680 pil fabrikası da pil maliyetlerini yarı yarıya düşürme ve 2030 yılına kadar 20 milyon elektrikli araç satabilmek için üretimi artırma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

Tesla, hücreleri 46 mm'ye 80 mm ölçülerinde olduğu için bu şekilde adlandırılan 4680 pili, araçlarına güç sağlamak için daha yüksek kapasiteli ancak daha ucuz bir seçenek olarak tanıttı ancak Reuters'e göre şirket, hücrelerini kaplamak için kullanılan kuru kaplama tekniği nedeniyle üretimini ölçeklendirmede sorunlar yaşıyor. Tesla bu sorunları nasıl ele aldığını söylemedi ancak yeni fabrikanın her yıl 1,5 milyon hafif hizmet aracı için yeterli 4680 pil üretme kapasitesine sahip olacağını söyledi.