Tesla Motors tarafından geliştirilen ve dünyada bir ilk olan elektrikli kamyon Tesla Semi'nin fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz hafta tanıtılan kamyonun fiyat skalası Tesla'nın sitesinde paylaşıldı. Başlangıç fiyatını 150 bin dolar olarak belirleyen Tesla, daha donanımlı Founders Series'ini ise 200 bin dolardan satışa sunacak.

Dünyada bir ilki gerçekleştiren Tesla Motors, tırlarına beklenilen altında bir fiyat etiketi koymuş durumda. Tesla Semi'nin 300 mil versiyonu (yaklaşık 480km) 150 bin dolardan satılacak. Bir üst versiyon olan 500 millik ise (yaklaşık 800km) 180 bin dolar fiyat etiketine sahip. En pahalı olan Founders Series sürümü de 200 bin dolardan alıcı bulacak. Ancak bu fiyatların ABD için olduğunu ve tırların ülkemizde daha pahalı olacağını belirtmekte fayda var. Hatta bazı kaynaklar tırların 1 milyon TL'yi bulacağını düşünüyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 100 kilometre hıza 20 saniyede ulaştığı ifade edilen Tesla Semi'nin, ayrıca tam dolum ile 800 kilometre gidebildiği konusuna da vurgu yapıldı. Ortalama bir dizel kamyondan sadece 60 bin dolar pahalı olan Semi, Tesla şirketine göre sahibini yılda 200 bin dolar yakıt masrafından kurtarıyor.

Daha şimdiden pek çok taşıma şirketinin hedefinde olan Tesla Semi, ABD'nin en büyük market zinciri Walmart'ın radarına girdi bile. Şirket, Semi'nin üretimine 2019 yılında başlayacak.