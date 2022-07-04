Tesla, Siyahi Çalışanlara Irkçılık ve Taciz İddiasıyla Yargılanıyor

Tesla'daki 15 siyahi eski veya mevcut çalışan, fabrikalarında ırkçılığa maruz kaldıklarını iddia ederek Perşembe günü elektrikli otomobil üreticisine dava açtı. Kaliforniya eyalet mahkemesinde açılan davaya göre çalışan siyahiler, meslektaşları, yöneticileri ve insan kaynakları çalışanları tarafından düzenli olarak saldırgan ırkçı yorum ve davranışlara maruz kaldıklarını söyledi.

Davada çalışan siyahiler, çoğunlukla Tesla'nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında meydana gelen tacizin "zenci", "köle" gibi kelimelerin yanı sıra cinsel taciz içeren kelimeleri de içerdiğini ve Tesla'da bunların "standart" olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca operasyon prosedürlerinin açık ve net bir şekilde ırkçı politikalar içerdiği iddia edildi.

Tesla Sağladığı İş Ortamı Nedeniyle Pek Çok Davayla Karşı Karşıya

Davaya göre davacılardan bazıları Tesla'da fiziksel olarak en zorlu görevlere atandılar ve terfileri hak ettikleri hâlde kendilerine sağlanmadı. Tesla'nın Fremont fabrikasında bir üretim ortağı olan Montieco Justice'in, COVID-19 nedeniyle ücretli izin alıp tekrar Tesla'ya çalışmaya döndükten hemen sonra terfi düşürüldüğü söylendi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir Kaliforniya sivil haklar ajansı tarafından da dâhil olmak üzere, ırk ayrımcılığı ve cinsel taciz iddiasıyla şu anda en az 10 davayla karşı karşıya. Tesla daha önce görevi kötüye kullandıkları iddialarını reddetmiş ve iş yerinde suistimalleri önlemek ve ele almak için politikaları olduğunu söylemişti.

Bunların yanı sıra bu ay bir Tesla hissedarı, CEO Elon Musk ve şirketin yönetim kurulunu işçi şikayetlerini ihmal etmek ve iş yeri kültürünü bile isteye kötülemekten suçlayan bir dava açtı.