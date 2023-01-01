Tesla'da Yine Skandal: Bu Sefer Konu Çalışan Maaşları

Dünyanın en değerli elektrikli otomobil üreticisi konumundaki Tesla, 2022 yılında büyük piyasa değeri kayıpları yaşadı. Bu durumda firma içinde patlak veren skandalların etkili olduğu düşünülüyor. Yakın zamanda Tesla ile çalışanları arasında bir tartışma daha başladı.

ABD'deki Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu Tampa Bölge Müdürü, Tesla'nın çalışanlarına maaşları hakkında şikayetçi olmamalarını ve maaş bilgilerini paylaşmamalarını söylediğini iddia etti.

Tesla Yasaları Çiğnedi!

ABD'deki işçi yasalarına göre çalışanların maaşları hakkında talepte bulunmaları, yasal hakları çerçevesinde yer alıyor. Otoriteler, Tesla'nın çalışanlarını maaşları hakkında şikayette bulunmamaları konusunda tembihlemesinin, yasayı çiğnemek olduğunu düşünüyor.

Aralık 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında meydana gelen olayın ardından konunun mahkemeye taşınması bekleniyor. Eğer Tesla çalışan maaşları hakkındaki söylemleri konusunda haksız bulunursa büyük bir ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Tesla, daha önce de binlerce çalışanını işten çıkarmasıyla gündeme gelmişti. Firmanın, 2022 yılında 1,23 trilyon doları gören toplam hisse değeri, an itibarıyla 350 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Tesla'da devam eden skandalların şirketi daha da geriye götüreceği düşünülüyor.