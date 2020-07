S3XY Yazılı Tesla Şortları Satışa Sunuldu!

Dünyanın en değerli elektrikli otomobil firmaları arasında yer alan Tesla, S3XY yazılı şort satışa sundu. Dün gece itibarıyla satışa sunulan Tesla şortları, kısa sürede yoğun ilgiye maruz kaldı ve Tesla web sitesinin çökmesine neden oldu. Detaylar haberimizde.

Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve aldığı kararlar nedeni ile sık sık gündem oluyor. Daha önce dans videosu ve bebeğine koyduğu isim ile sosyal medyada gündem olan ve haftalarda isminden söz ettiren Elon Musk, ilginç bir karar daha aldı.

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerini kısa sürede şaşkına çevirdi. Birçok kullanıcı, bunun bir şaka olduğunu düşünse de aslında bu gerçekti. Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile elektrikli otomobil firması Tesla'nın arkasında S3XY yazılı kırmızı renkli şortları satışa sunduğunu açıkladı.

Sınırlı sayıda üretilen kırmızı renkli şort, Tesla web sitesi üzerinden satışa sunuldu. Tesla şortları, satışa sunulduktan kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşılaştı ve bunun sonucunda Tesla web sitesi çöktü. 69,420 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan kırmızı renkli şortun şu anda yalnızca XL bedeni kaldı.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv