Steam Oyunları Artık Tesla'da Oynanabilecek

Tesla'nın yeni "Tatil Güncellemesi", Tesla otomobillerine Steam'den oyun oynama ve Apple Müzik desteği dâhil olmak üzere uzun zamandır beklenen birkaç yeni özelliği ekliyor.

Tesla, Cuphead ve Stardew Valley gibi bir dizi oyun için hâlihazırda destek sunuyordu ancak CEO Elon Musk, şirketin Temmuz ayında bir Steam entegrasyonu üzerinde "ilerleme kaydettiğini" tweetlemesinin ardından otomobil sahipleri Steam'in resmî olarak eklenmesini beklemeye koyulmuştu. Tesla yeni bir "Tatil Güncellemesi" yayınladı ve bu güncelleme ile birlikte Steam desteği nihayet gelmiş oldu.

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A