Steam Oyunları Artık Tesla'da Oynanabilecek

Tesla'nın yeni "Tatil Güncellemesi", Tesla otomobillerine Steam'den oyun oynama ve Apple Müzik desteği dâhil olmak üzere uzun zamandır beklenen birkaç yeni özelliği ekliyor.

Tesla, Cuphead ve Stardew Valley gibi bir dizi oyun için hâlihazırda destek sunuyordu ancak CEO Elon Musk, şirketin Temmuz ayında bir Steam entegrasyonu üzerinde "ilerleme kaydettiğini" tweetlemesinin ardından otomobil sahipleri Steam'in resmî olarak eklenmesini beklemeye koyulmuştu. Tesla yeni bir "Tatil Güncellemesi" yayınladı ve bu güncelleme ile birlikte Steam desteği nihayet gelmiş oldu.

Steam'in Yanı Sıra Apple Müzik Desteği de Geldi

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Tesla, Steam'in Model S ve X araçlarda kullanılabileceğini söylüyor ve sürüm notlarında Steam'in çalıştırılabilmesi için 2022 model yılı veya 16 GB RAM'e sahip daha yeni S ve X araçlarının gerek duyulduğu belirtiliyor.

Şirket, Steam'in otomobillerine “binlerce” oyun getirdiğini söylüyor ve hangilerinin daha iyi çalıştığını bekleyip görmemiz gerekecek olsa da Tesla'nın tanıtım videosunda ağırlıklı olarak Cyberpunk 2077 yer alıyor.

Steam, son güncellemeyle birlikte Tesla'ya gelen tek büyük uygulama değil. Şirketin otomobilleri nihayet Apple Müzik'e de kavuşuyor. Uygulamanın geçen ay bir sergide bir Model S'de göründüğü bildirilmişti ve şimdi resmî olarak Tesla otomobillerinin bir parçası olmuş durumda.