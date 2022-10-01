1.1 Exoflop Gücündeki Tesla'nın Süper Bilgisayarı Tanıtıldı

2022'nin sonuna doğru yaklaşırken çoğu teknoloji şirketi gelecek planları hakkında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bunlar içerisinde en ilgi çekicilerden biri de Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla tarafından gerçekleştirildi. 1 Ekim tarihinde Tesla AI Günü (Tesla Yapay Zeka Günü) adıyla düzenlenen etkinlikte Tesla'nın insansı robotu Optimus da dahil olmak üzere birçok yenilik tanıtıldı.

Tanıtılan yenilikler arasında Optimus açık ara en ilgi çekici olsa da Tesla'nın diğer projeleri de bir o kadar büyük ve heyecan verici. Bunlardan biri olan ExoPod projesi, Tesla'nın üzerinde çalıştığı Dojo isimli çip setini kulllanan bir süper bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Tesla'nın iddiasına göre 2023 yılının ilk çeyreğinde hazır olması beklenen ExoPod'un 1.1 exaflop gücüne ulaşması bekleniyor.

Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarlarından Biri Olacak!

Tesla'nın bir süredir yeni bir işlemci seti üzerinde çalıştığı biliniyordu. Dojo isimli çip seti, şirketin özellikle yapay zeka alanında yaptığı çalışmalara yönelik üretiliyor. Şimdiye kadar binlerce saatlik gerçek dünya görüntüsünü işleyerek Tesla arabalarında tam kapasiteli bir otonom sürüş algoritması oluşturmak için Nvidia'nın GPU sistemini kullanan firma, artık kendi donanımlarını üretecek.

Tesla'nın iddialarına göre dört adet Dojo çipi, 4000 adet GPU'nun yapabildiği işlemleri yerine getirebilecek. Yapay zeka ve makine öğrenmesi alanındaki böylesine büyük bir atılımın gelecek projelerde geliştiricilere büyük kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

Şirketin yaptığı açıklamalara göre Dojo çiplerini kullanan süper bilgisayar ExaPod adlı sistem, 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak. 1.3 TB yüksek hızlı SRAM ve 13 TB yüksek bant genişliğine sahip DRAM içerecek olan süper bilgisayarın hızı 1.1 exaflop değerine kadar çıkacak. Eğer Tesla bunu başarabilirse Amerika Birleşik Devletleri'inin Oak Ridge'de bulunan ve teorik olarak 2 exaflop gücüne çıkabilen süper bilgisayarının ardından en güçlü bilgisayarlar arasında yerini alacak.

Etkinlikte aynı zamanda Dojo'nun gücüne dair bazı gösterimler yapan Tesla, Stable Diffusion yöntemi kullanılarak oluşturulan "Mars'ta Cybertruck" görüntülerini paylaştı. Yapılan deneylerde normalde bir ay süren üretimlerin Dojo sayesinde bir hafta içerisinde üretilebileceği ortaya çıktı.

160.000 Kişi Otonom Sürüş Kullanıyor!

Tesla'nın yaptığı etkinlikte bir diğer dikkat çeken madde de Tesla arabalarında kullanılan FSD (Full Otonom Sürüş) hakkında oldu. 2021 yılında yalnızca 2.000 kullanıcısı olan FSD'nin 2022 sonu itibarıyla 160.000 kullanıcıya eriştiğini belirten Tesla, FSD'nin gelecek sürümleri hakkında bilgi verdi. Şimdiye kadar 35 yazılım güncellemesi alan FSD, artık neredeyse Beta sürecinden çıkarak tam sürüme geçmek üzere. Tesla araçlarının otonom sürüş kabiliyetine oldukça güvenen firma, binlerce saatlik gerçek dünya görüntüleri içerisinde FSD'nin iyi karar verdiği anları paylaştı. Elon Musk'ın ön görülerine göre yasal düzenlemelerin hazır olması halinde FSD, dünya genelinde yıl sonuna kadar kullanılabilir hale gelecek.