Tesla Duyurdu: 2024'te Tesla Superchargers Geliyor

Ford, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı’na geçen tek elektrikli otomobil üreticisi değil General Motors da değişikliği yaptığını söylüyor.Mary Barra, perşembe günü Tesla CEO'su Elon Musk ile Twitter Spaces sohbeti sırasında hareketi duyurdu ve elektrikli araçlarının 2025'te tüm GM EV'lerde NACS açık kaynak konnektör standardını yapacağını belirtti.

Tesla Şarj İstasyonları İçin Adım Atıyor

İşbirliğinin bir parçası olarak, tüm GM EV'ler 2024'te 12.000 Tesla Supercharger'a erişebilecek. Mevcut GM EV'lerin sürücüleri, Tesla'nın şarj cihazlarını kullanmak için araçlarını yükseltmek zorunda kalmayacak, ancak araçlarını uyumlu hale getirmek için bir adaptör kullanmaları gerekecek.

Aynı şekilde GM, gelecekteki NACS özellikli EV'lerin mevcut CSS özellikli hızlı şarj istasyonları ağını şarj etmesine izin verecek bir adaptör geliştireceğini söylüyor.

Bu geriye dönük uyumlu şarj cihazı önemli olabilir. Tesla'nın şarj sistemini Tesla olmayan araçlara açma isteği, başlangıçta ABD'de EV şarj cihazı kullanılabilirliğini genişletmek için 7,5 milyar dolarlık bir yönetim girişimiyle birlikte duyurulmuştu.

GM'nin ortaklıkla ilgili yaptığı açıklamada Barra, "Bu işbirliği, stratejimizin önemli bir parçası ve müşterilerimiz için hızlı şarj cihazlarına erişimi hızla genişletmede önemli bir sonraki adım.Tamamen elektrikli bir gelecek vizyonumuz, kategoriler ve fiyat noktalarında milyonlarca birinci sınıf EV üretirken aynı zamanda kitlesel EV'lerin benimsenmesini hızlandıracak bir ekosistem yaratmak anlamına geliyor." dedi.