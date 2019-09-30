Tesla, Süperşarj Isınma Problemini Sıvı Soğutmayla Çözdü

Günümüzün en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, yeni patentler ile karşımıza çıkıyor. Şirket, Süperşarj ile ilgili daha önceden çok fazla gelen ısınma şikayetine çözüm buldu. İşte haberimizin detayları.

Tesla, V3 şarj istasyonlarını piyasaya sürerken, hava soğutmalarını çok daha hızlı sonuç alacak şekilde dizayn ettiklerini ifade etmişlerdi. Bu her ne kadar Süperşarj aletlerinin soğumasını sağlasa bile, yine de tam olarak etki gösteremedi. Tesla, şimdi ise sıvı soğutma deneyecek.

Tesla, sıvı soğutma patenti aldı

Tesla tarafından Sıvı Soğutmalı Şarj Bağlayıcı olarak nitelendirilen bu yeni patent, ilginç bir sisteme sahip. Kuruluş patentinde bu yeni teknolojinin ısınma problemini tamamen bitireceğini ifade etmişti.

Sistemin çalışma prensibi ile ilgili, "Şarj konektörü bir ilk elektrik soketi ve bir ikinci elektrik soketini içerir. Bu ayrım birinci manşon ve ikinci manşon ile sağlanıyor. Birinci manşon birinci elektrik prizine eş merkezli olarak bağlanırken, ikinci manşon ikinci elektrik soketiyle eş merkezli olarak birleşir. Birinci ve ikinci elektrik soketlerini, birinci ve ikinci manşonların içine almak için bir manifold kullanılır. Manifold düzeneğinde bir giriş kanalı, dış kanal ve iç alan arasında bir sıvı akış yolu bulunur." İfadelerine yer verildi.

Muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu patent pratiğe dökülecektir. Peki sizce süperşarj ısınma problemini bu patent bitirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.