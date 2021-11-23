Tesla Sürücüsüz Mod Kalabalık Yollar için Pek İyi Değil (VİDEO)

Herkesin merak ettiği teknolojik ilerlemelerden olan sürücüsüz arabalar artık hayatımızın bir parçası olmaya başlıyorlar. Bunların arasında ön plana çıkan Tesla ise yakın zaman önce yeni bir sürüm yayınlamıştı. Fakat Tesla sürücüsüz mod kalabalık yollar için üretilmemiş gibi gözüküyor.

Tesla, uzun süredir kullanıcılarına sürücüsüz mod desteği veriyor. Hatta birçok araba üreticisinden çok önce bu özellikle Tesla modellerinde kullanılıyordu. Fakat her seferinde bunun bir beta programı olduğunun altı çiziliyordu. Yani araba kendi kendini sürmeye başladığında, birçok sorunla karşılaşılabilirdi. Haliyle direksiyon hakimiyetini bırakmamak ve yoldan gözü ayırmamak gerekiyordu.

Kısa bir süre önce Tesla, Full Self-Driving Beta sürümünü güncelledi. Yeni sürümün daha iyi performans vereceği söylenirken, hala "beta" sürümü olduğunu da hatırlatıldı. Kısaca hala tam sürümden çok uzak olan sürücüsüz mod, beraberinde çeşitli hataları da getiriyordu.

Tesla Sürücüsüz Mod Kalabalık Yollarda Ölüm Saçtı

CNN'in Ulaşım Editörü olarak görevini sürdüren Michael Ballaban, yeni sürümle ilgili bir video hazırladı. Videoda arabanın sürücüsüz modu güncellenmişti ve en iyi performanslı haliyle direksiyon başına geçilmişti. Ballaban, uzun yolda daha iyi çalışan sistemi bir de kalabalık şehir içi yollarda denemek istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoğun yerlerinden biri olan Brooklyn'in sokaklarında sürücüsüz modu açan Ballaban, yaşadıklarını kayıt altına aldı.

Sokaklarda dolaşırken araba özellikle anlık değişikliklere tepki veremiyordu. Bir anda yola atlayan motorsikletler ya da park halinden yola çıkan kamyonlar gibi pek çok detayı algılayamıyordu. Dahası haritada henüz güncellenmemiş yol çalışmaları ya da buna benzer başka şeyler, arabaya büyük problem yaşatıyordu.

Birkaç saat süren sürüşü 4 dakikalık bir videoda bir araya getiren editör, yaşadığı kaza tehlikelerini izleyecilere gösterdi. Bazı kazaları son anda arabaya müdahale ederek kurtaran Ballaban, sürücüsüz arabaların henüz şehir içi sürüşlere hazır olmadığını göstermiş oldu.