Tesla, Sürücüsüz Taksiler Konusunda Oldukça İddialı!

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araç çağırma endüstrisinde bayrağı devralmak adına ciddi planlar yapıyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, Tesla’nın otonom araç çağırma filosu stratejisiyle Uber ve Lyft gibi rakiplere karşı nasıl rekabet edeceklerini açıkladı.

Robo-taxi (sürücüsüz taksi) olarak adlandırılan bu araçlar, aslında otonom sürüş özellikleriyle donatılmış herhangi bir Tesla otomobilinden oluşuyor. Bir tesla sahibinin, aracını robo-taxi’ye dönüştürmesi için yapması gereken tek şey, onu Tesla uygulaması üzerinden Tesla Network (Tesla Ağı) platformuna eklemek. Musk, "önümüzdeki yıl 1 milyondan fazla robo-taxi’miz kesinlikle yollarda olacak." diye konuştu.

Biniciler de robo-taxi’leri aynı Tesla uygulaması üzerinden çağırabilecek. Bu açıdan günümüzdeki Uber ve Lyft çağrılarının yapılış şekline benziyor. Ancak Tesla’nın bunlardan en önemli farkı, robo-taxi’lerde herhangi bir sürücünün bulunmayacak olması.

Musk, yasal sınırlamaların olduğunu ve şirketin fütüristik teknolojisini tüm bölgelerin hemen onaylamayacağını kabul ediyor. Tesla CEO’su, yine de robo-taxi programının önümüzdeki yıl ABD’nin bazı bölgelerinde başlatılacağını ön görmek konusunda kendinden oldukça emin olduğunu söyledi. Musk ayrıca, robo-taxi’ler ile yolculukların önemli ölçüde daha az maliyetli olacağını öngörüyor. Musk’a göre, örneği bugün Uber ve Lyft gibi firmalardan sürüş hizmeti aldığınınızda mil (yaklaşık olarak 1 mil=1,6 km) başına ücret yaklaşık 2-3 dolar seviyesinde değişiyor fakat Tesla’nın robo-taxi programında mil başına ücret muhtemelen 0.18 dolardan daha az olacak.

Tesla Sahipleri de Kazanacak

Tesla sahipleri için de kazanılacak önemli paraların olduğunu belirten Musk, tek bir robo-taksinin yılda yaklaşık 30.000 dolar değerinde kar sağlayabileceğini ve aracın ömrü boyunca birkaç yüz bin dolardan fazla para kazanabileceğini söylüyor. Musk, "Tüketicilerin bugün alması gereken en temel mesaj, Tesla'dan başka bir şey satın almanın finansal olarak delice olduğudur. Bu, üç yıl içinde bir ata sahip olmak gibi olacak. Demek istediğim, ata sahip olmak istersen iyi. Ama bu beklentiyle oraya girmelisin." ifadelerini kullandı.

Tesla’nın robo-taxi duyurusu, Lyft’in Mart ayındaki halka arz işlemlerinden sonra ve Uber’in Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen halka arz işlemlerinin öncesinde yapıldı.