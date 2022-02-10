Tesla Tasarım Sorumlusundan Apple’a Eleştiri: Apple Tasarımları Yenilikçi Değil

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Tesla’nın tasarım şefi Franz von Holzhausen, Apple’ın tasarım ilkeleri ve ürün lansmanları ile ilgili eleştiride bulundu. Bir podcast programına katılan tasarım şefi, tasarımlarını hazırlarken Apple’dan ilham almadığını ve şirketin yenilikçi olmadığını söyledi. Holzhausen, Apple ürünlerinin bir devam ürünü olduğunu ve yalnızca ufak iyileştirmeler sunduğunu ifade etti.

Franz Von Holzhausen: Dört Gözle Bekleyecek Bir Şey Yokmuş Gibi

‘Apple ürünleriyle ilgili üzücü kısım, artık dört gözle bekleyecek bir şey yokmuş gibi. Sanki devamıymış gibi hissediyorum. Aynı şey üzerinde sadece küçük bir iyileştirme yapılıyor. Yaptıkları şeyle motive olmak zor.’

Tesla’nın tasarım şefi öte yandan Apple’ın yalnızca akıllı saatlerini kullandığını ve bunu da yalnızca fitness özellikleri nedeniyle yaptığını söyledi. Apple Watch’ın egzersiz özellikleri dışında herhangi bir şey bulamadığını açıkladı.

Holzhausen, piyasaya sürülmemiş Cybertruck ile birlikte Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y'nin tasarımından sorumluydu. 2008'den bu yana Tesla’yla, ondan önce ise Mazda'da tasarım şefi olarak çalıştı.

Öte yandan yakında Türkiye’de resmi olarak operasyona başlayacak olan Tesla, ilerleyen yıllarda otomobil pazarında Apple ile rekabet edecek gibi duruyor.