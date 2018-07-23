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Tesla, Tedarikçilerine Ödediği Parayı Geri İstiyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | teknoloji

Elon Musk'ın elektrikli araba şirketi Tesla'da sular durulmuyor. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Tesla'nın tedarikçilerine karşı 2016'dan bu yana yaptığı ödemelerin bir bölümünü tekrardan istediği belirtildi. Bu anlamda şirketin maddi sıkıntı çektiği düşünülüyor.

Wall Street Journal tarafından oluşturulan raporlar doğrultusunda elektrikli araç üreticisi Tesla'nın tedarikçileriyle yeniden görüştüğü ortaya çıktı. Yaklaşık iki yıllık süreçte yaptığı ödemelerin bir kısmını geri almak isteyen Tesla, konu hakkında net açıklamalarda bulunmadı. Şirket sözcüsü yalnızca tedarikçilerden indirim istediklerini söyledi.

Tesla, Tedarikçilerden İndirim Talep Ediyor

Özellikle araç satışlarıyla tartışma konusu olan Tesla'nın yeterince büyümeden çöküşe geçtiğini iddia eden pek çok kişi bulunuyor. Tedarikçilerine ödediği paranın bir kısmını geri isteyen Tesla, aynı zamanda bundan sonra indirim de almayı hedefliyor. Böylelikle kasasını rahatlatacak olan Tesla'ya karşı tedarikçiler yeni anlaşmalar yapmak istiyor.

Bir otomobil üreticisinin geçmişteki işler için tekrardan ödeme talep etmesinin sıra dışı olduğunu aktaran Tesla tedarikçileri, yeni bir anlaşma vaadini kullanacaklarını söylediler. Fakat Tesla'nın şimdilik zor zamanlarda olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Dennis Virag "Tesla'nın şu anki durumu hem gülünç hem de çaresiz." şeklinde konuşarak ilgi çekmeyi de başardı. Bakalım Tesla düştüğü bu sıkıntılı durumdan nasıl kurtulacak?

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