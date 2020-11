Tesla Tekila Satmaya Başladı: Şaka Değil Gerçek!

Tesla markalı tekila piyasaya sürüldü. Tesla tekila fiyatı ile dikkat çekmekte. İşte Tesla'nın piyasaya sürmüş olduğu tekila hakkında detaylar.

Elon Musk 2018 yılında yaptığı 1 Nisan şakasında Teslaquilla şişeleriyle çevrili bir Tesla Model 3'ün karşısında bayılmış olarak bulunduğunu söyledi. Bu paylaşımın ardından 2 yıl sonra Tesla, tekila piyasaya sürdü.

Musk'ın 2018'de yaptığı paylaşım:

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1