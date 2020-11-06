Tesla Tekila Satmaya Başladı: Şaka Değil Gerçek!

Tesla markalı tekila piyasaya sürüldü. Tesla tekila fiyatı ile dikkat çekmekte. İşte Tesla'nın piyasaya sürmüş olduğu tekila hakkında detaylar.

Tesla Tekila Fiyatı Ne?

Elon Musk 2018 yılında yaptığı 1 Nisan şakasında Teslaquilla şişeleriyle çevrili bir Tesla Model 3'ün karşısında bayılmış olarak bulunduğunu söyledi. Bu paylaşımın ardından 2 yıl sonra Tesla, tekila piyasaya sürdü.

Musk'ın 2018'de yaptığı paylaşım:

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

Tesla tekila şu anda 250 dolar fiyatı ile ABD'de satışa çıktı. Bir kişi sadece 2 şişe alabiliyor ve almak için yaşının 21 olması gerekiyor. Tesla tekila ABD'de sadece belirli eyaletlerde satışa sunulacak. Teslimatların 2020 yılının sonlarına doğru yapılacağı açıklandı.

Paylaşımın altına Elon Musk bugün bir emoji attı. Bu emoji şakanın gerçek olduğunu belirtiyor.

🤗 — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2020

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Elon Musk En Çok Döner Seviyor!

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'da gündem olmayı başardı. Musk'a bir kullanıcı en çok sevdiği yemeği sordu. Elon Musk da soruya "döner kebab" yanıtını verdi. İlgili haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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