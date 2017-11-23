Tesla, Telefonlara Özel Powerbank Üretti!

Elektrikli otomobil pazarının lideri Tesla, manşetleri süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde elektrikli kamyonu ve spor arabasını tanıtan şirket, bu sefer otomobilleriyle değil, telefonlara özel ürettiği powerbank ile gündemde.

Elon Musk'ın liderliğinde dünyanın en yenilikçi şirketlerinden biri haline gelen Tesla, çoğunlukla ürettiği elektrikli otomobillerle gündemimize geliyor. Bununla birlikte şirketin en önemli misyonlarından bir tanesinin de lityum iyon pili projesiyle dünyanın enerji ihtiyacını karşılamak olduğu biliniyor.

Peki, Tesla'nın artık cep telefonlarınızı şarj edecek bir taşınabilir pili de var desek ne derdiniz? Söz konusu powerbank, 3.350 mAh'lik bir güç kapasitesine sahip. Ayrıca diğer taşınabilir bataryalarda olduğu gibi, üzerinde microUSB ve Lightning kabloları da bulunuyor.

Her ne kadar Tesla imzalı olasa da piyasadaki diğer pillere kıyasla pek de güçlü sayılmadığını, hatta geride bile olduğunu söyleyebiliriz. Fakat en ucuz yoldan Tesla markalı bir ürüne sahip olmanın yolu, bu powerbank'ten geçiyor olabilir.

Görünüşü itibarıyla gayet küçük ve taşıması kolay olan powerbank, 45 dolarlık fiyat etiketine sahip. Anlayacağız, Tesla farkını fiyat konusunda da göstermiş. Tabii, fiyat performansı bir hayli yüksek olan bu cihazın, kullanım noktasında hangi farkları sunduğu da merak konusu. Zira pilin mevcut kapasitesi göz önüne alındığında emsallerinden biraz pahalı görünüyor.

Tesla marka powerbank'in Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise henüz bilinmiyor.