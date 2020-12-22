Tesla, Dünyadaki Tüm Otomobil Şirketlerinden Daha Değerli

Tesla tüm otomobil şirketlerinden daha değerli. Geçtiğimiz günkü hisse değerlerinde atağa kalkan Tesla, yılı bitirmeden yeni bir rekora koşuyor. Yapılan analizlere göre Tesla'nın en büyük yedi otomobil üreticisinden değerli olduğu gözlemlendi.

Kasım ortasından bu yana Tesla Inc.'in piyasa değeri devasa bir artış gösterdi. Bunun en son örneğini de geçtiğimiz Pazartesi günü gözlemlendi. Tesla'nın piyasa değeri, pazartesi günkü kapanış ziliyle birlikte yaklaşık 382.4 milyar dolardan 615 milyar dolara yükseldi. Bu da şirketin neredeyse yüzde 60'lık büyümeye uğradığını gösteriyor.

ABD borsalarında listelenen diğer otomobil üreticileri arasında aynı dönemde en iyi performansı gösteren Honda Motor ise yüzde 18'lik kazanç sağlayarak yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi başardı.

Tesla tüm otomobil şirketlerinden daha değerli: Tesla gelirleri ne kadar?

Ayrıca Tesla'nın son 12 aydaki geliri 28 milyar dolar civarında. Honda'nın toplamı yaklaşık 125 milyar dolar iken, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Toyota Motor 12 aylık dönemde 250 milyar dolarlık gelir bildirdi. 131 milyar dolar gelirle Ford Motor, 115 milyar dolar ile General Motors ve 108 milyar dolar gelirle Fiat Chrysler Automobiles, Tesla gelirinin üç katından fazla kazanmayı başardı.

Peki ya diğer şirketlere göre daha az kazanan Tesla, nasıl oluyor da piyasa değeri konusunda diğer üreticilere fark atmayı başarıyor? JMP Securities analisti Joe Osha, Tesla Inc. hissesinin diğer şirketlerden daha fazla kazanmasındaki nedenin elektrikli araçlardan dolayı değil, önümüzdeki birkaç yıl içindeki potansiyeliyle ilgili olduğunu düşünüyor.

(Axios'tan alınan grafik, Tesla'nın 615 milyar dolarlık piyasa değerinin dünyanın en büyük yedi otomobil üreticisinin toplamından daha büyük olduğunu gösteriyor.)

Tesla'nın son 12 aydaki işletme marjı ise yüzde 6,3 civarında. Ford'un son 12 aydaki işletme marjı negatif, GM'nin yüzde 3 ve Toyota'nınki de yüzde 6 civarında seyrediyor. Bununla birlikte Microsoft yüzde 38'lik işletme marjıyla pazardaki hakimiyetini korumayı başarıyor.

Morgan Stanley'in otomobil endüstrisi analisti Adam Jonas, "Tesla, Apple'ın otomobil şirketi haline benziyor" diyor. Bu, Tesla'nın Apple'ın yaptığı gibi başarılı bir ekosistem kurması anlamına geliyor. Şirketin arabaları, kamyonları, yazılımları ve hizmetleri o kadar entegreli çalışıyor ki, müşteriler bir Tesla satın aldıktan sonra bu ekosistemden vazgeçmiyor.