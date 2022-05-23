Tesla Türkiye CEO'su Operasyonların Durumuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Dünya'da elektrikli otomobilin öncülerinden olan Tesla, şirketin CEO'su Elon Musk'ın seneler önce Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonucu Türkiye'de de fabrikalarının kurulacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Öyle ki bu görüşmenin ardından yaklaşık 5 sene geçti ve nihayet bu konuyla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşmeye başladı.

Kemal Geçer Çalışmaların "Tesla Hızında" Sürdüğünü Belirtti

Tesla Türkiye'nin CEO'su Kemal Geçer, bir süredir kullanıcıların sorularına maruz kalıyor ve bu konudaki sessizliğini sürdürüyordu. Bugün şahsi Twitter hesabından bu sessizliğini bozan Kemal Geçer, Tesla'nın resmî bir şekilde Türkiye operasyonları için çalışmaların "Tesla hızında" devam ettiğini söyledi.

Kemal Geçer ayrıca faaliyetler lansman gününden itibaren başlayana dek hiçbir ön satışın gerçekleşmeyeceğini de belirtti. Satışların yalnızca Tesla mağazalarında ve web sitesi üzerinden yapılacağını da ekledi.

Türkiye için hazırlık çalışmalarımız Tesla hızında devam etmekte. Lansmana kadar hiç bir aktif satış veya ön satış faaliyetimiz yoktur. Tesla ürün ve servisleri sadece kendi mağazalarımızda ve kendi websitesimizde sunulacaktır. — Kemal Gecer (@Kemal_Gecerr) May 22, 2022

Mevcut durumda doğrudan Tesla üzerinden satın alınamıyor olsa da ikinci el şeklinde ülkemizde bu otomobillerin satışı mevcut. Tabii mevcut kura göre baz alındığından oldukça fahiş fiyatlarda olan bu otomobillerin, Tesla ülkemizde resmî olarak faaliyetlerine başladıktan sonra ne fiyata sahip olacağı belirsizliğini koruyor.

Bu faaliyetler başlayana dek Tesla Türkiye, ülkenin dört bir yanına hızlı şarj istasyonları kurmayı planlıyor. Hâlihazırda başlayan çalışmaların, otomobillerin ülkemizde resmî satışlarının başlamasına kadar tamamlanması bekleniyor.