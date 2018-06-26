Tesla, Türkiye’de Çalışma Arkadaşları Arıyor!

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil firması Tesla’nın Türkiye pazarına giriş yapacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Türkiye’deki faaliyetlerine başlamak için çalışmalarını hızlandıran şirket, Linkedln’da üç pozisyon için iş ilanı verdi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Twitter’dan yaptığı açıklamada, Türkiye pazarına gireceklerini müjdeleyen Tesla CEO’su Elon Musk, büyük bir heyecan yaratmıştı.

2018 yılı içerisinde Türkiye’deki faaliyetlerine resmi olarak başlamayı hedefleyen Tesla, popüler iş ağı platformu Linkedln’a ilan çıktı. ABD’li şirket, İstanbul’da çalışmak üzere; Satış Danışmanı, Ürün Sorumlusu ve Mağaza Müdürü pozisyonlarında iş ilanı verdi.

2018’in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar ile tarihinin en yüksek zararını yapan Tesla, buna rağmen gezegenin en fazla elektrikli araç satışı yapan firması olarak biliniyor. Eğer bu dev şirketin bir parçası olmak istiyorsanız, buraya tıklayarak ilanlara başvurabilirsiniz.

İlk etapta İstanbul’da bir satış mağazası ile servis noktası açacak olan Tesla, diğer ülkelerde uyguladığı satış politikasını burada da devam ettirecek. Otomobilleri bu mağazalardan sipariş alacak olan şirket, yine aynı mağazadan satışını gerçekleştirecek.

Elektrikli otomobil ekosisteminin en büyük oyuncusu olan Tesla’nın, ülkemizde satacağı otomobiller için belirleyeceği fiyat etiketi şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Ancak fiyatların çok da makul olmasını beklememek gerekiyor. Zira beklentiler, 300 ila 500 bin TL bandında olması yönünde. Tabii bu fiyat, durdurak vermeden yükselen döviz kurlarıyla daha da artabilir.

Sizce Tesla Türkiye’de başarılı olabilecek mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.