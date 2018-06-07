Tesla Türkiye'de Eleman Aramaya Başladı

Türkiye’ye yönelik elektrikli araçlar adına ilk yapıcı girişim Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'dan geldi. Tesla, Türkiye için ilk iş ilanını yayınladı. NTV’de yayınlanan habere göre Tesla Türkiye ilk olarak İstanbul'da, servis yöneticisi pozisyonunda iş başvurusu alımlarına başlayacak.

Bu açıklamalar ışığında anlayabiliyoruz ki çok yakın da olmasa da gelecekte Tesla'nın, Türkiye’nin her yerinde süper şarj noktaları olabilecek. Bu arada bildiğimiz gibi Tesla Model 3,Tesla Model S ,Tesla Model X ve Tesla Model X SUV gibi modeller Türkiye’de de satışa çıkacaklar.

Öte yandan, Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk son günlerde Tesla yönetiminde kalabilmek için oldukça efor sarf etmişti. Tesla şirketinin yeni yaptığı yıllık yönetim kurulu toplantısında, Elon Musk yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınmasını da oylanmak zorunda kalmıştı.

Tesla'nın önde gelen hissedarlarından biri, Musk'ın yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önermiş, bunun üzerine Musk'ın CEO olarak göreve devam edip etmemesi de tartışılır bir duruma gelmişti. Ancak geçen gün yapılan bir oturumda Musk'ın görevde kalması kararı çıkmıştı.