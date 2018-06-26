Tesla, Türkiye’deki İlk Satış Mağazasını Zorlu Center’da Açacak!

ABD merkezli dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’de açacağı satış mağazası ile servis noktasının yerini belirledi.

Ünlü mucit Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, bu yıl içinde Türkiye pazarına resmi olarak girecek. Hatta şirket, İstanbul’da çalışmak üzere; Satış Danışmanı, Ürün Sorumlusu ve Mağaza Müdürü pozisyonlarında Linkedln'de ilan dahi verdi.

Tesla Türkiye'nin Yeri Belli Oldu

Tesla ile Türkiye arasındaki ilişki bugün gelen haberle çok daha somut bir hal almaya başladı. 2018 yılı bitmeden Türkiye’deki faaliyetlerine başlamak isteyen ünlü firma, açacağı satış mağazası ve servis noktasının yerini belirledi.

Servis hizmeti için Merter’de bulunan ve Borusan Otomotiv markalarıyla çalışan Otomol ile anlaşan Tesla, satış mağazasını ise Zorlu Center’da açmayı planlıyor. Otomobilleri bu mağazalardan sipariş alacak olan şirket, yine aynı mağazadan satışını gerçekleştirecek.

Tesla Roadster

Tesla’nın, ülkemizde satacağı otomobiller için belirleyeceği fiyat etiketinin 300 ila 500 bin TL olması bekleniyor. ABD’li şirketin Türkiye pazarında resmi olarak faaliyet göstermesiyle birlikte, Tesla Model 3,Tesla Model S ,Tesla Model X, Tesla Roadster ve Tesla Model X SUV gibi modeller ülkemizde de satışa çıkacak.

Tesla ayrıca, geçtiğimiz haftalarda aralarında 10 şehrimizin de olduğu bir dünya haritası paylaşarak, dünya çapında 10.000 yeni Supercharger şarj istasyonu açacağını duyurmuştu. Söz konusu şehirler arasında, Edirne, İstanbul, Sakarya, Bursa, Ankara, Balıkesir, İzmir, Aydın, Konya ve Antalya bulunuyor.