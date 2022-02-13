Tesla, Türkiye İçin Yeni İş İlanlarını Yayınladı: İki Farklı Pozisyon Açıldı

Türkiye’de resmi olarak faaliyete geçmeye hazırlanan Tesla, yerel planlar doğrultusunda ülkemizdeki operasyonlar için iş ilanları açmaya devam ediyor. Web sitesi üzerinden yeni iş ilanlarını paylaşan dev teknoloji şirketi, Türkiye’deki ilk çalışanını geçtiğimiz günlerde belirledi.

Tesla, Türkiye İçin İş İlanlarını Duyurdu!

Elon Musk’ın kurucusu olduğu ve dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye resmi olarak giriş yaptığını açıkladı. Türkiye’de şirketin ilk üst düzey yöneticilerinin belli olmasının ardından ilk iş ilanları da yayınlandı.

Tesla’nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan iş ilanında şu an için 3 açık pozisyon bulunuyor. Bu ilanlar; Satış danışmanı, Mağaza Müdürü ve Operasyon Koordinatörü.

Tesla’nın aradığı satış danışmanı, mağazada müşterilere aracın tanıtımını yapacak ve araçların satışından sorumlu olacak. Operasyon Koordinatörü. şirketin Türkiye’deki satış operasyonlarını yönetecek. Şirketin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalara göre Tesla Türkiye, 2021 yılının Kasım ayından beri aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, ülkemizde 2022 yılında ilk otomobil satışını gerçekleştirmek istiyor.

Öte yandan Tesla, Türkiye genelinde 8 büyük şehirde ve otoyollarda hızlı şarj istasyonları kurmayı planlıyor. İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Edirne, Hendek, Soma ve Konya gibi şehirlerde kurulacak olan istasyonların zamanla yaygınlaşması bekleniyor.