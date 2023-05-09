Tesla, Türkiye'deki İlk Teslimatını Gerçekleştirdi!

Uzun bir süredir beklenen gün geldi ve Tesla'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Türkiye'de Model Y teslimatının ilkinin gerçekleştiği paylaşıldı. Bir ay önce Türkiye'ye giriş yapan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde çok satanlar listesine girmiş Model Y otomobili ile birlikte Türkiye pazarına girdi.

Geçen hafta noter işlemleri başlamış ve ilk teslimatın da İstanbul Park'ta yapılacak açıklanıştı. Tüm bu sürecin tamamlanmasının ardından dün, ilk araçlar sahipleri ile buluştu. Tesla ana hesabının haricinde Tesla Türkiye'nin başındaki Kemal Geçer de "İlk teslimatları yaptık. Tekerinize taş değmesin, güle güle kullanın!" şeklinde bir tweet paylaştı.

Molde Y'nin İlk Satışı Gerçekleşti

Dünyanın en çok satan araçlarından biri olan Model Y; arkadan itişli, uzun menzil ve performans olmak üzere üç farklı versiyonla satışa çıkıyor. Diğer modellerin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli olmamakla birlikte Model Y'nin fiyatları 1 milyon 630 bin TL'den başlıyor.

Emre Özpeynirci'nin geçen haftalarda paylaştığı bilgiye göre aracın sadece 1.000 adetlik sipariş belirlendiğini ancak 10 binden fazla siparişle karşılaşılmış. Bu durum da markaya ve araçlarına olan ilginin Türkiye'de de fazlasıyla yoğun olduğunu gösteriyor.