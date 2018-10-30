Tesla, Türkiye Pazarına Girmekten Vazgeçti

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda olan Tesla, şok bir kararla Türkiye’ye yapacağı yatırımları durdurdu.

Tesla CEO'su Elon Musk, Mayıs ayında kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, firmanın bu yıl içinde Türkiye pazarına gireceğini müjdelemişti.

“Ülkenizi seviyorum ve Tesla piyasaya sunulurken ben de orada olacağım" ifadeleriyle büyük bir heyecan yaratan milyarder girişimci, Türkiye’ye yönelik planlarını rafa kaldırdı.

Musk’ın Türkiye planını açıklamasından bu yana birçok şey yaşandı. Washington hükümeti, Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın tutuklu olmasıyla sebebiyle Türkiye'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini iki katına çıkardı. Türkiye ise buna karşılık olarak ağustos ayında ABD’den ithal edilen otomobillerin vergilerini yüzde 120’ye yükseltti.

Dolar kuru, Türkiye ile ABD arasında patlak veren ticaret savaşının da etkisiyle 7 seviyelerine kadar çıktı. Diğer bir deyişle, Musk’ın mayıs ayındaki açıklamasından bu yana Türk Lirası dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti.

Türkiye’yi elektrikli araç (EV) penetrasyonu için olgunlaşmış bir pazar olarak gören Musk, siyasi çıkmaz nedeniyle planlarını askıya almışa benziyor. Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in aktardığına göre, S&S Motors'un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, Tesla’nın Türkiye'ye yatırım planını durdurduğunu açıkladı.

Türkiye’deki siparişlerinin tamamen durması sebebiyle böyle bir adım atan Tesla, vergi artırımı sonrası daha önce sipariş verilmiş araçlarını gümrükten çekilmeden geri çağırmıştı.