Elektrikli araba teknolojisinin lideri Tesla Türkiye’ye geliyor. Yakın zaman sonra İstanbul’da servis açacak olan şirket, servisin ardından bir de satış mağazasını faaliyete geçirecek.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Elon Musk, 90’lı yıllarda kurduğu para transferi sistemi PayPal ile büyük sükse yakalamış ve PayPal’i sattıktan sonra başka alanlara yönelmişti. Satıştan elde ettiği gelirin büyük kısmını elektrikli araba üreten Tesla’ya yatıran Musk, ürettiği lüks arabalarla pazarın en önemli aktörü haline gelmişti. Uzun batarya süresi, yüksek hız ve otomatik pilot gibi teknolojilerle elektrikli araba konusunda liderliğe oturan Elon Musk ve Tesla’dan güzel bir haber geldi.

Bugün ortaya çıkan yeni haberlerde, Tesla’nın İstanbul’a servis ve showroom açacağı söylendi. Vatan Gazetesi'nde yer alan haberde, Tesla’nın Hollanda’da kurulu Avrupa merkezi Tesla Motors Netherlands B.V.’nin İstanbul’un Anadolu yakasında servis alanı aradığı ve 6 ay içinde servisi hizmete alarak, tanıtım amaçlı arabalar sergilemeye başlayacağı bilgileri yer aldı.

Tesla’nın servisle birlikte 2019 yılı itibarıyla Zorlu Center’da bir de showroom açacağı belirtilirken, mağazada Tesla Model S ve Tesla Model X ile birlikte daha makul fiyatlı Tesla Model 3’ün satılacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Hızlı şarj istasyonları için Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi ile yapılan anlaşmanın, Tesla’nın Türkiye’ye gelişinin ilk adımı olarak gösterilirken, Türkiye’de şu anda 150’den fazla Tesla'nın bulunduğu kaydedildi. 150 araçtan herhangi birinin kazaya karışması durumunda sahiplerinin büyük sıkıntılar yaşadığının altı çizilirken, böyle bir durumla karşılaşanların, servis hizmeti için arabalarını Avrupa’ya göndermek durumunda kaldıkları da vurgulandı.