Tesla Üçüncü Çeyrek Kazancı ile Dudak Uçuklatıyor!

Tesla üçüncü çeyrek kazancı ile büyük bir başarının altına imza attı. Şirket ayrıca 2021 yılının 3. çeyreğinde rekor kâr elde etti. Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Tesla Üçüncü Çeyrek Kazancı Belli Oldu

Elektrikli araç alanında öncü isimlerden biri olan Tesla, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin rapor yayımladı. Yayımlanan rapor, şirketin üçüncü çeyrekte 13,8 milyar dolar kazandığını gözler önüne serdi.

Şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 oranında arttı. Tesla, 2020 yılının aynı döneminde 8,8 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin bir yıl içerisinde kazancını çok ciddi ölçüde arttırdığını görüyoruz.

Tesla'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kârı ise 1,6 milyar dolar oldu. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 331 milyon dolar kâr elde etmişti. Böylece Tesla, kârını bir yılda yüzde 389 oranında arttırarak bir başarının altına daha imza atmayı başardı.

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Tesla, üçüncü çeyrekte toplamda 237 bin 823 adet otomobil üretti ve 241 bin 391 araba teslim etti. Şirket, bu dönemde 228 bin 882 adet Model 3 ve Model Y üretti ve ürettiği bu modellerin 232 bin 102 tanesini satmayı başardı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde 8 bin 941 daet Model S ve Model X üretildi. 9 bin 289 adet Model S ve Model X teslim edildi. Bu modellerin satışında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artış gerçekleşti.

Tesla Süreci Rakiplerinden Daha İyi Yönetmeyi Başardı

Tesla'nın General Motors, Honda ve diğer bazı büyük rakipleri, uzun süredir devam eden çip sıkıntısı nedeniyle üçüncü çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlarında büyük bir düşüş olduğunu gözlemledi. General Motors'un 3. çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı satışlar yaklaşık %33 oranında düşerek en düşük seviyeye doğru geriledi.

Ürettiği elektrikli araçlar ile büyük bir popülerliğe sahip olan Tesla, çip sıkıntısı gibi tedarik zinciri sorunlarına rağmen üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir ve kâr miktarı ile büyük bir başarı elde etti.