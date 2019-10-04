Tesla, Üçüncü Çeyrek'te Kendi Satış Rekorunu Kırdı

Tesla, 2019’un üçüncü çeyreğinde rekor kırarak yaklaşık 97 bin araç sattı. Şirket, ikinci çeyrekte de 95 bin 356 araç satarak rekor kırmıştı. Tesla'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapor, şirketin ikinci çeyrekteki rekorunu da kırdığını ve son çeyrekte 96 bin 155 araç üretip 97 bin araç sattığını gösterdi.

Tesla’nın lüks modellerinden olan Model S ve Model X’in satışlarında bu yıl düşüş gerçekleşmişti. Her iki model 2018 boyunca yaklaşık toplam 100 bin adet kadar satılmıştı. 2019’un ilk çeyreğinde Model S ve Model X’in satışları daha da düştü ve 12 bin 100’lere kadar geriledi. Tesla’nın ikinci çeyrekte sattığı üst sınıf araç sayısı 17 bin 650'ye çıktı ancak üçüncü çeyrekte tekrar düşerek 17 bin 400’e geriledi.

Üst sınıf araçlarının satışında istediği başarıyı yakalayamayan Tesla, Model 3 ile istediği büyümeyi yakaladı ve orta sınıf araçlarından üçüncü çeyrekte 79 bin 600 adet sattı. Bu da ikinci çeyrekte satılan 77 bin 550 araçtan daha fazla satış yapıldığı ve haftalık yaklaşık 6 bin daha fazla araç satıldığı anlamına geliyor.

Tesla’nın satışları artmış olsa da henüz üçüncü çeyrekteki mali raporlar açıklanmadığı için firmanın kar mı ettiği yoksa para kaybetmeye devam mı ettiği henüz bilinmiyor. Önceki çeyreklerde zarar eden Tesla'nın artan satışlardan sonra kar edip etmediğini rapor açıklandığında göreceğiz.