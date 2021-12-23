Tesla'ya Video Oyunları Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Tesla, video oyunları sebebiyle soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Hareket halindeki arabalarda bazı oyunların oynanmasına izin veren şirkete soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan soruşturmaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Hareket halindeki Tesla otomobillerinde üç adet oyunun oynanabilir durumda. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tesla tarafından üretilen elektrikli araçlar park halindeyken 20'den fazla oyunu oynatabiliyor.

Hareket halindeki elektrikli otomobilde oynanabilen oyunlar arasında klasik arcade shoot 'em ups türündeki Sky Force Reloaded, dünyanın en popüler kart oyunlarından bir tanesi olan Solitare ve strateji türündeki Battle of Polytopia: Moonrise bulunuyor.

Seyir halindeki bir araçta oyun oynayabilmenin mümkün olması, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. New York Times tarafından yayımlanan rapora göre Solitaire isimli yapım açıldığında "Solitaire herkes içindir fakat araba hareket halindeyken yalnızca yolcular içindir" uyarısı yer alıyor.

Solitaire ayrıca tam ekran yerine sadece ekranın sağ kısmında açılıyor. Oyun ekranın sağ tarafında açıldığından dolayı yolcuya daha yakındır. Böylelikle sürücünün oyun oynayabilmesinin önüne geçildiğini düşünebilirsiniz ancak diğer iki oyunda aynı durum geçerli değil.

ABD'de Tesla'ya Video Oyunları Soruşturması

Hareket halindeki Tesla araçlarında oyun oynanabilmesi, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) dikkatini çekti. NHTSA yetkileri, bunun üzerine elektrikli araç üreticisine video oyunları nedeni ile soruşturma başlattı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Tesla araçlarında yer alan bu özelliğin sürücülerin dikkatini dağıtabileceğini ve kaza riskini arttırabileceğini söyledi.

Passenger Play olarak isimlendirilen özellik, yaklaşık olarak 580 bin adet Model S, Model X, Model 3 ve Model y EV modellerinde yer alıyor. Şirket daha önce dokunmatik ekrana çeşitli video oyunları eklemişti ancak bu oyunlar yalnızca araç park halindeyken oynanabiliyor.

Tesla, bir süre sonra bu konuya ilişkin oldukça ilginç bir karar aldı. Alınan bu karar sonucunda bazı oyunlar, hareket halindeki otomobillerde oynanabilir hale geldi. Bu değişikliğin neden yapıldığı ise bilinmiyor.

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