Tesla'ya FBI Soruşturması

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’ya şu sıralar FBI tarafından bir soruşturma açıldı. Wall Street Journal gazetesinde yer alan bilgilere göre FBI, Tesla’nın 2017 başında 4 kapılı Model 3 otomobillerin yıllık üretim projeksiyonu konusunda yatırımcıları yanlış bilgilendirmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Kısa süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) da Tesla’ya bir soruşturma açmış ancak adli uzlaşma sağlanmıştı. San Francisco'daki Federal Savcılığın yürüttüğü FBI soruşturması, SEC soruşturmasının hemen ardından geldi.

Tesla, 18 Eylül’de Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturma için şirketten belge talep ettiğini açıklamıştı. Tesla daha sonra yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Model 3'ün imalatıyla ilgili yatırımcılara yapılan bilgilendirmelere ilişkin dökümanları talep ettiğini ve bu talebe yanıt verileceğini bildirmişti. Ayrıca şirketin bu konuda herhangi bir mahkeme çağrısı almadığı belirtildi.

Tesla Şubat 2017'de, 2016 yılı son çeyrek verilerini açıklarken, Model 3 içi iddialı bir üretim planı olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Şirket 2017 yılı son çeyreğinde haftada 5 bin adet Model 3 üretmeyi amaçladığını belirtmişti. Şirket, hedeflediği haftalık üretim adetlerine 2017 yılında ulaşamamış olsa da, üretim kapasitesini sürekli arttırarak 2018 yılının son çeyreğinde hedeflerine ulaşmayı başardı.

SEC ile Adli Uzlaşma Sağlanmıştı

Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, 13 Ağustos'ta Twitter hesabından şirketi borsadan çekme niyetinde olduğuna dair açıklamalar yapmıştı.

Suudi Arabistan varlık fonunun kendisiyle 2017'nin başından beri Tesla'yı borsadan çekme konusunu görüştüğünü söyleyen Musk, Tesla'yı hisse başına 420 dolar teklifle New York Borsası'ndan çekme planını, 2 Ağustos'ta şirketin yönetim kuruluyla paylaştığını bildirmişti.

Musk’ın bu açıklamaları sonrasında SEC, açıklamaların doğru olmadığı gerekçesiyle Musk’a dava açmıştı. Tesla ve Musk, SEC’e 20’şer milyon dolar ceza ödemiş ve adli uzlaşma anlaşması yapılmıştı.