Güney Kore, Tesla’ya ‘Yanıltıcı Veri’ Nedeniyle Soruşturma Açtı

Elon Musk’ın sahibi olduğu teknoloji devi Tesla, araçları ile sık sık gündeme geliyor. Kimi zaman iyi özellikleri ile gündeme gelse de Tesla hakkında birçok kötü haber de gündemde kendine yer buluyor. Şimdi de Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), Tesla’ya bazı araç modellerinin menzili hakkında yanıltıcı bilgi vermek suçundan soruşturma açtı. KFTC, şirkete ceza kesmek için soruşturmayı genişleteceğini açıkladı.

Güney Kore’den Tesla’ya Yanıltıcı Veri Soruşturması

Adil Etiketleme ve Reklamcılık Yasasını ihlal ettiği iddia edilen şirket, Tesla Model 3 aracında 528 km menzil olduğunu söylüyor. Ancak Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), sıcaklığın donma noktasının altına düştüğünde Model 3’ün menzilinin azalacağını söylüyor. Komisyon, aracın belirtilen menzilinin resmi veriler ile pratikte düşeceğini iddia ediyor ve Tesla’ya bu yüzden para cezası kesmeye hazırlanıyor.

Diğer yandan Tesla’nın bazı modellerde aracın pil ömrünün abartıldığını söyleyen KFTC, soruşturmanın bu nedenle açıldığını belirtti. Güney Kore’deki elektrikli ürün satın alma yönetmeliğine göre; kullanıcılar online sipariş için 83 dolar depozito ödemekle yükümlü. KFTC, depozito ücretlerinin Tesla mevduatlarında durup durmadığı araştıracak. Komisyon, şirkete para cezası kesebilmek için Tesla’nın mevduatını inceleyecek.