Tesla'da Kriz: Yapay Zekâ Yetkilisi İşten Ayrıldı

Tesla'nın yapay zekâ şefi ve bir insan tarafından denetlenmesi gereken sürücü destek özelliği olan otonom sürüşün geliştirilmesinde kilit öneme sahip Andrej Karpathy, Çarşamba günü Twitter üzerinden şirketten ayrıldığını duyurdu.

Karpathy konuyla ilgili aldığı kararı şöyle ifade etti:

Başka bir tweet'inde ise Karpathy, "sırada ne olduğuna dair somut bir planı olmadığını" ancak "yapay zekâ, açık kaynak ve eğitimde teknik çalışma konusundaki uzun vadeli tutkularını" tekrar gözden geçirmek istediğini söyledi.

I have no concrete plans for what’s next but look to spend more time revisiting my long-term passions around technical work in AI, open source and education.

CEO Elon Musk, Twitter'da Karpathy'ye vermiş olduğu yanıtla ayrılmanın dostane olduğunu ispatlamış oldu.

Thanks for everything you have done for Tesla! It has been an honor working with you.