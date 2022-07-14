Tesla'da Kriz: Yapay Zekâ Yetkilisi İşten Ayrıldı

Tesla'nın yapay zekâ şefi ve bir insan tarafından denetlenmesi gereken sürücü destek özelliği olan otonom sürüşün geliştirilmesinde kilit öneme sahip Andrej Karpathy, Çarşamba günü Twitter üzerinden şirketten ayrıldığını duyurdu.

Karpathy konuyla ilgili aldığı kararı şöyle ifade etti:

"Tesla'nın son 5 yılda hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak büyük bir zevk ve yollarımı ayırmak zor bir karardı. Hep birlikte otonom sürüşü şu anki durumuna getirdik ve son derece güçlü ekibin bu ivmeyi sürdürdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum."

Başka bir tweet'inde ise Karpathy, "sırada ne olduğuna dair somut bir planı olmadığını" ancak "yapay zekâ, açık kaynak ve eğitimde teknik çalışma konusundaki uzun vadeli tutkularını" tekrar gözden geçirmek istediğini söyledi.

I have no concrete plans for what’s next but look to spend more time revisiting my long-term passions around technical work in AI, open source and education. — Andrej Karpathy (@karpathy) July 13, 2022

Karpathy'nin Ayrılışıyla 200 Tesla Çalışanı da İşten Çıkarıldı

CEO Elon Musk, Twitter'da Karpathy'ye vermiş olduğu yanıtla ayrılmanın dostane olduğunu ispatlamış oldu.

Thanks for everything you have done for Tesla! It has been an honor working with you. — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2022

Karpathy, eski Apple yöneticisi Chris Lattner'ın altı aylık görev süresinin ardından yapay zekâ işini devralarak 2017'de Tesla'ya katıldı. Yapay zekâ şefi olarak Karpathy, Tesla'nın tartışmalı otonom sürüş yazılımının büyümesini ve gelişimini denetledi ancak yazılım şu anda otonom sürüş kullanan Teslalar, park edilmiş acil durum araçlarına çarpmalarının ardından federal hükûmet tarafından araştırılıyor.

Karpathy'nin ayrılışı ile birlikte otonom sürüşe odaklanan yaklaşık 200 Tesla çalışanı daha işten çıkarıldı.