Tesla 1.5 Milyar Dolar Yatırdık Dedi, Bitcoin Rekor Kırdı

Tesla yatırımıyla Bitcoin rekor kırdı. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını söyleyen elektrikli araba devi, ürün ve hizmetlerinde Bitcoin kullanmaya başlayacağını belirtti. Tüm bu açıklamalar sonrasında ise Bitcoin'in değeri fırladı.

Tesla yatırımı sonrası Bitcoin rekor kırdı

Elektrikli araba devi Tesla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu açıklama, kripto para birimini tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselterek 44.000 dolara kadar yaklaştırdı. Şirket ayrıca SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) dosyasında Bitcoin hareketini duyurarak, ürün ve hizmetleri için Bitcoin'le ödeme almayı kabul edeceklerini söyledi.

"Nakit getirilerimizi daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek ayrıca bize daha fazla esneklik sağlaması için yatırım politikamızı güncelledik. Yönetim Kurulumuzun Denetim Komitesi tarafından usulüne uygun olarak onaylanan politikanın bir parçası olarak, bu nakdin bir kısmını dijital varlıklar, külçe altın, altın borsası işlem gören fonlar ve belirtilen diğer varlıklar dahil olmak üzere belirli alternatif rezerv varlıklarına yatırıyoruz."

Tesla, Bitcoin ile ödeme alacağını açıkladı

Bitcoin'e toplamda 1.5 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve uzun vadede dijital varlıklar edinmeye devam edeceğini dile getiren Tesla, "Yakın gelecekte ürünlerimiz için bir ödeme şekli olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlamayı umuyoruz" şeklinde bir açıklamaya yer verdi.

Tesla'nın bu açıklamaları kendi hisselerini de hareket geçirdi. Bu sabah itibarıyla Tesla hisselerinde yüzde 15'lik artış yaşanması yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta Clubhouse sohbetinde kripto para biriminin destekçisi olduğunu ve daha da yükseleceğini söyledi. Musk ayrıca Twitter biyografisine #bitcoin hashtag'ini ekledi ve kriptoyla ilgilendiğine dair spekülasyonları birkaç hafta boyunca ateşlemeye devam etti.

The future currency of Earth — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

Tesla CEO'sunun ayrıca son zamanlarda Dogecoin'e olan ilgisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Musk sayesinde değerini ikiye katlayan Dogecoin, Musk tarafından bir hayli pompalandı.

Tüm bunlara ek olarak Musk, enflasyona ve doların olası dalgalanmalarına karşı önlem olarak alınan kripto paraları destekleyeceğini söyledi. Bu noktada Venezuela hükümetinin ABD yaptırımlarına karşı Bitcoin üretimi yaptığını hatırlatmak gerekiyor.