Tesla Yazılım Hatası Yüzünden Binlerce Aracı Geri Çağırdı!

Tesla yazılım hatası nedeniyle çok sayıda aracı toplamak için harekete geçti. National Highway Traffic and Safety Administration (Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi) tarafından paylaşılan bilgilere göre geri çağırma talebinin altında yanlış çarpışma uyarısı ya da otomatik acil durum freni sisteminin yanlış zamanda etkin hale gelmesine neden olabilecek bir yazılım hatası yatıyor.

Tesla Yazılım Hatası Yüzünden Yaklaşık 12 Bin Aracı Topluyor

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, Tesla'nın yanlış bir çarpışma uyarısına, otomatik acil durum freni sisteminin etkinleştirilmesine yol açan yazılım hatasının tespitinden sonra 11 bin 704 aracı geri çağırdığını bildirdi.

Hatadan etkilenen araçların tümü, otomobil üreticisinin "Full Self-Driving" sisteminin betasına erken erişme olanağına sahipti. Şu anda beta sürümüne sahip olan araçların her an dikkatli olmasını gerektiren sistem, geçen haftalarda binlerce müşterinin kullanımına sunulmuştu. Tesla, ortaya çıkan hatanın sonucunda herhangi bir kaza ya da yaralanmadığının bildirilmediğini ileri sürdü.

Güncelleme ilk olarak 23 Ekim'de yayımlanmıştı. Şirket, güncellemenin yayımlanmasının ertesi gününde müşterilerden çeşitli geri bildirimler almaya başladığını söyledi.

Araçları geri çağırma bildiriminde hatanın yol açabileceği sorunlara değinildi. Bunlar arasında ise otomatik acil frenleme sisteminin yanlış zamanda etkinleşmesi, çarpışma uyarısı ve benzerleri yer aldı.

Etkilenen araçlar arasında 2017 ila 2021 yıllarında üretilen belirli Model S, Model X ve Model 3 araçları, buna ek olarak 2020 ila 2021 yıllarında üretilen belirli Model Y araçları yer alıyor. Tesla, sorunu çözmek için ayrı bir güncelleme daha yayımladı. Müşterilere bu sorun ve sorunun çözümü ile ilgili ayrıyeten bir açıklamada daha bulunulacağı belirtildi.

Tesla, müşterilerden gelen geri bildirimlerin birkaç saat içinde incelendiğini ve herhangi bir güvenlik riskinin oluşmaması, ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlara yer vermemek için çok vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini öne sürdü.

Tesla şu anda güvenlik tedbiri kapsamında 11 bin 704 aracın tamamını geri toplamayı amaçlıyor ve bu doğrultuda ilk adımları da atmaya başladı. Peki, sizin Tesla yazılım hatası nedeniyle araçların geri çağrılması ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.