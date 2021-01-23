Tesla Yazılım Kodları Çalındı mı? Eski Çalışanına Dava Açtı

Tesla yazılım kodları çalınmış olabilir. Yeni bir yasal dosyaya göre Tesla, Alex Khatilov adlı eski bir yazılım mühendisine ticari hırsızlık ve sözleşme ihlali iddiasıyla dava açıyor.

Tesla, ticari sır hırsızlığı ve sözleşmenin ihlali iddiasıyla eski bir çalışan ve yazılım mühendisi olan Alex Khatilov’u dava ediyor.

ABD'li otomotiv devi eski çalışanına açtığı davada, şirketin yazılım belgelerinin kopyalandığını iddia ediyor. Eski çalışan, Tesla otomobillerinin üretimi ve satışıyla ilgili çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirmek için geliştiren WARP Drive’dan kod ve dosya almakla suçlanıyor. Ayrıca güvenlik ekipleri de Khatilov’un olası kanıtlarını silmiş olabilir.

CNBC'de yer alan habere göre Khatilov, Tesla Kalite Güvence ekibinin Çevre, Sağlık ve Güvenlik ile ilgili görevleri veya iş süreçlerini otomatikleştiren yazılımlar oluşturmasına yardımcı olmak için işe alındı.

Tesla Yazılım Kodlarını Çalan Eski Çalışanına Dava Açtı

Tesla davası, 28 Aralık 2020′de Tesla için çalışmaya başladığını ve aynı gün içerisinde şirket kodlarını Dropbox hesabına yüklemeye başladığını iddia ediyor. Tesla, 6 Ocak’ta iddia edilen hırsızlık hakkında Khatilov ile yüzleştiğini de dile getiriyor.

Khatilov Cuma günü New York Post’a yaptığı açıklamada, yazılım dosyalarının yanlışlıkla Dropbox hesabına düştüğünü söyledi. Bilgisayarındaki bir klasörün kopyasını almaya çalışırken istemeden Dropbox’a taşıdığını belirtti. Khatilaov, NY Post konu hakkında kendisine ulaşana kadar Tesla’nın dava açtığından haberdar değildi.

Tesla'nın rakiplerine kıyasla ön plana çıkmasını sağlayan otomatikleştirme yazılımları, bir hayli gizli tutuluyor. Ancak eski çalışanın çaldığı dosyalar arasında hangi sistemlerin otomatikleştirme kodlarının yer aldığı dile getirilmedi. Tesla tarafından yapılan açıklamada, Tesla’nın yeniliğini kopyalamak için eski çalışanın yol haritasının kanıtlandığı dile getirdi.

Bu, Tesla’nın eski çalışanlarına ticaret hırsızlığı sebebiyle dava açtığı veya suçladığı ilk sefer değil. Tesla, 2018 sonlarında otopilot kaynak kodunu kişisel hesaplarına ve cihazlarına kopyalamaktan Guangzhi Cao’ya dava açmıştı, ancak bu davanın hala sonuçlanmadığını belirtmek gerekiyor.

Şirket ayrıca diğer elektrikli ve otonom araç işletmelerine de (Rivian ve Zoox) fikri mülkiyet hırsızlığı iddiasıyla dava açtı.