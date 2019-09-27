Tesla Yeni Bir Rekor Kırabilir

2019 yılının başından bu yana şirket içi güvenlik ve finansman sorunları ile uğraşan Tesla, son zamanlarda ufak bir toparlama dönemine girdi diyebiliriz. Elon Musk tarafından çalışanlara gönderilen ve internete sızdırılan maile göre, şirket yeni bir rekor kırabilir.

Bu arada şirket içi güvenlik sorununu hala çözememişler.

Tesla Kendi Teslimat Rekorunu Kırabilir

Son birkaç aydır üretim hattında ve satışlarda oldukça iyi ilerleyen Tesla, geçtiğimiz çeyrekte 95.200 elektrikli araç teslim etmişti. Bunun elektrikli otomobil üreticileri açısından bir rekor olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte görünüşe göre bu yetmedi ve bir yenisi daha geliyor.

Elon Musk tarafından çalışanlara gönderilen maile göre, şirket son çeyrekte 100.000 araç teslimi yapmayı hedefliyor. Bu hem şirketin kendi rekorunu hem de genel rekoru tekrar kırmış olacak. Geçtiğimiz sene son çeyrekte yapılan teslimatların 90.700 birim olduğunu düşünürsek, yüzde 10'dan fazla bir artış beklendiğini söyleyebiliriz.

Bu hedeflerin ağırlıklı olarak Model 3 üzerinden yapıldığını, çünkü nispeten uygun fiyata elektrikli araç fikrinin insanların ilgisini çektiğini söyleyebiliriz. Yenilikçi bir ruha ve çevreye duyarlı yapıya sahip olan bu araçlar, özellikle yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Şirketin önümüzdeki sene açıklayacağı son çeyrek faaliyet raporu ile birlikte hedeflerini yakalayıp yakalayamadıklarını anlamış olacağız.