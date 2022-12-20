Tesla Yeniden Davalık Oldu!

Tesla, avukatlar tarafından yapılan şikayetlere göre Kaliforniya merkezli iki çalışanı, CEO Elon Musk'ın katı ofise dönüş politikasını ve Musk'ın tweet'lerini tartışan ve eleştiren mektuplar yazan bir grubun parçası oldukları için kovulmakla suçlanıyor.

Tesla yöneticilerinden bir mektup taslağı, Mayıs ayı sonunda yürürlüğe giren bir politika olan tüm çalışanların ofise dönmesini yeniden düşünmelerini istedi. Bir diğeri, Musk'ın tweet'lerinin Tesla'nın taciz karşıtı politikasını ihlal ettiğini söyledi. Şikayette bulunan her iki çalışan da Haziran ayında işten çıkarıldı.

Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'ndaki (NLRB) dosyalara göre biri bir ay önce zam almıştı ve diğerine görüşmelerinin âdeta "hakaret" olduğunu düşündükleri söylendi. Bloomberg'e göre taslak mektuplar hiçbir zaman dâhili olarak gönderilmedi ancak her iki çalışan da yalnızca sorunları tartıştıkları için kovulduklarını söyledi.

Tesla'nın Çalışanlarla Yaşadığı Sorunlar Devam Ediyor

Dava, Musk'a ait bir şirketin federal çalışma yasalarını ihlal eden çalışma koşullarıyla ilgili toplu eylemde bulunan işçilere karşı misilleme yapma iddialarıyla karşı karşıya kaldığı başka bir örneği temsil ediyor. Çalışanların, iş yerindeki herhangi bir konudaki ortak endişesi konusunda destek almak için birbirleriyle konuşmalarını içeren "korumalı uyumlu faaliyetlere" katılma hakları var ancak Tesla bu hakları ihlal etmişe benziyor.

Bu yılın başlarında sekiz eski SpaceX çalışanı, Musk'a yönelik cinsel taciz iddialarının ardından yasa dışı bir şekilde kovulduklarını iddia etmişti. Bu çalışanlar ayrıca eski Tesla çalışanlarıyla aynı San Francisco hukuk firmasını elinde tutan NLRB'ye şikayette bulundu. Bu şikayetin olduğu sıralarda yüzlerce SpaceX çalışanı, Musk'ın Twitter'daki davranışını kınayan ve bunu şirket için bir utanç ve dikkat dağıtıcı bir şey olarak nitelendiren açık bir mektup imzaladı.

Tesla, yıllardır cinsel taciz, ırk ayrımcılığı, taciz ve işten çıkarmalar için 60 gün önceden bildirimde bulunmama dâhil olmak üzere çalışanlarla ilgili bir dizi sorun nedeniyle davalık oluyor.