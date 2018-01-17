Tesla'yı Portakalla Kandırmayı Başardı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir Tesla kullanıcısı, otomatik pilot güvenlik sistemini portakal kullanarak kandırmayı başardı. Güvenli sürüş için belirli zamanlarda ellerin direksiyona değmesini isteyen Tesla’nın yapay zekasını direksiyona portakal sıkıştırarak aşan kullanıcı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ansızın kullanıma sunduğu otomatik pilot teknolojisiyle kendisini çoktan kanıtlamayı başaran Tesla, sektördeki rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış ve otomatik pilotuyla konuşulur olmuştu. Fakat otomatik pilot kullanılırken yaşanan ilk ölümlü kazanın ardından Tesla’nın teknolojisindeki eksiklikler üzerinden onlarca farklı haber yapılmıştı. Sonrasında yapılan araştırmalarda ölümle sonuçlanan kazadaki sürücünün, taşınabilir DVD’den film izlediği ve yoldaki ani aksaklığı fark edemediği ortaya çıkarılmıştı.

Kaza riskini engellemek için arabaların otomatik pilotta olduğu anlarda dahi ellerin direksiyonda tutulmasını isteyen Tesla, geliştirdiği yapay zekayla birlikte belirli süreler içerisinde direksiyona dokunulmaması durumunda, acil duruma geçen yeni sistemini devreye sokmuştu. Her iki dakikada bir direksiyona dokunulmasını isteyen yeni güvenlik önlemiyse hiç olmadık şekilde aşıldı. Bir Tesla Model S P85D kullanıcısı, direksiyona yerleştirdiği portakalla iki dakikada bir gelen uyarıyı engelledi ve yolun tamamını otomatik pilotla gitti. O anlarıysa kameraya almaktan geri durmadı: