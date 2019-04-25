Tesla Yılın İlk Çeyreğinde Büyük Zarar Etti!

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu Tesla, geçtiğimiz yıl üretim adetlerini büyük oranda arttırmayı başarmış ve 2018 yılını başarılı bir şekilde geride bırakmıştı. Ancak görünüşe göre 2019 yılının ilk çeyreğinde işler Tesla için pek de iyi gitmedi.

Tesla’nın bu yılın ilk çeyreğini zararla kapatması aslında beklenen bir şeydi fakat zararın bu kadar büyük olacağı tahmin edilmiyordu. Şirket, yılın ilk çeyreği için 702 milyon dolar zarar ettiklerini açıklarken, geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslama yapıldığında şirketin gelirlerinin de yüzde 37 oranında azaldığı görüldü.

Aslında 2018 yılının sonları itibarıyla Tesla için işler yolunda gidiyordu. Şirket üretimdeki sıkıntılarını çözerek üretim adetlerini arttırmayı başarmış ve bunun sonucunda yılın son çeyreğinde 7.2 milyar dolar gelir elde etmiş ve 139 milyon dolar kâr açıklamıştı.

2019 yılının gelişiyle birlikte ise işler bir anda terse döndü. Kötü gidişatın en önemli sebeplerinden birisinin, Tesla müşterilerine yapılan vergi indirimi uygulamasının azaltılması olduğu söyleniyor. Çünkü Tesla, daha önce müşterilerine 7500 dolarlık vergi indirimi uyguluyordu ancak bir süre önce bu indirim miktarını yarı yarıya düşürmüştü. Sonrasında satışların azaldığını fark eden şirket, bu olumsuz etkiyi azaltarak satışları yeniden arttırabilmek adına Tesla otomobillerinin fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmaya başlamıştı.

Bu kötü tabloya rağmen, Elon Musk gelecek adına umutlu olduğunu söylüyor. Musk, tablonun böyle kalmayacağını ve önümüzdeki dönemlerde beklentilerinin daha yüksek olduğunu belirtiyor.