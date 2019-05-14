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Tesla Yine Yanan Bir Otomobille Gündemde!

Tesla Model S Yangın
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Tesla, daha geçtiğimiz ay Çin’de park halindeyken yanan bir Tesla otomobili hakkında inceleme başlatmıştı. Şirket şimdi de yeni bir yangın vakasıyla daha gündeme geldi. Yeni olay da Çin’de yaşandı ve yine park halindeki bir Tesla alev aldı.

Apple Daily’de yer alan detaylara göre, olay Hong Kong'un San Po Kong bölgesinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, bir Tesla Model S’in (85 KWH) park edildikten yaklaşık yarım saat sonra alev aldığı görüldü.

45 dakikada ancak söndürülebilen yangınla ilgili olarak Tesla yetkilileriyle iletişime geçilmeye çalışıldığı fakat yetkililerin olayla ilgili sorulara cevap vermediği belirtiliyor. Tesla daha önce yaptığı bir açıklamada ise, elektrikli araçların yanma riskinin petrolle çalışan araçlara göre daha düşük olduğunu belirtmişti.

Tesla Olayı İnceliyordu

Daha önce de Pensilvanya'nın Monroeville bölgesindeki bir Tesla durup dururken alev alarak 4 saat boyunca yanmıştı. Yaklaşık bir ay önce ise Çin'in Shanghai kentinde yaşanan olayda, kapalı bir otoparkta park halindeki bir Tesla S aniden alev almıştı.

Çin’deki olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayılınca, Tesla da durumdan haberdar olmuş ve olay yerine bir ekip göndermişti. Tesla, ilgili birimlerle iletişime geçtiklerini ve olayı inceleme altına aldıklarını duyurmuştu. Ancak geçen süre zarfında söz konusu yangın olaylarıyla ilgili olarak Tesla tarafından başka bir açıklama gelmedi.

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