Tesla Yine Yanan Bir Otomobille Gündemde!

Tesla, daha geçtiğimiz ay Çin’de park halindeyken yanan bir Tesla otomobili hakkında inceleme başlatmıştı. Şirket şimdi de yeni bir yangın vakasıyla daha gündeme geldi. Yeni olay da Çin’de yaşandı ve yine park halindeki bir Tesla alev aldı.

Apple Daily’de yer alan detaylara göre, olay Hong Kong'un San Po Kong bölgesinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, bir Tesla Model S’in (85 KWH) park edildikten yaklaşık yarım saat sonra alev aldığı görüldü.

Less than a month after a similar incident in Shanghai, a @Tesla Model S apparently spontaneously erupted in flames in a #HongKong parking lot. https://t.co/ErxmOYwfoD

45 dakikada ancak söndürülebilen yangınla ilgili olarak Tesla yetkilileriyle iletişime geçilmeye çalışıldığı fakat yetkililerin olayla ilgili sorulara cevap vermediği belirtiliyor. Tesla daha önce yaptığı bir açıklamada ise, elektrikli araçların yanma riskinin petrolle çalışan araçlara göre daha düşük olduğunu belirtmişti.

Daha önce de Pensilvanya'nın Monroeville bölgesindeki bir Tesla durup dururken alev alarak 4 saat boyunca yanmıştı. Yaklaşık bir ay önce ise Çin'in Shanghai kentinde yaşanan olayda, kapalı bir otoparkta park halindeki bir Tesla S aniden alev almıştı.

Surveillance camera captures moment of a Tesla sedan bursting into flames in an underground garage in Shanghai. The cause of the incident is still under investigation pic.twitter.com/q7OuAKH59Z