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Tesla Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkardı

Tesla Modem 3 Fabrika
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman teknoloji
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Halihazırda Model 3’ün üretim sürecine devam eden elektrikli otomobil devi Tesla, aynı anda yüzlerce kişiyi işten çıkardı. Şirket, geçtiğimiz sene de yine bu aylarda benzer bir uygulamaya gitmişti.

PayPal’i sattıktan sonra neredeyse bütün servetini ilerici şirketlere yatıran Elon Musk, SpaceX ve Tesla gibi dünyayı değiştirebilecek yatırımlar yapmıştı. Tesla ile elektrikli araba teknolojisine çağ atlatan Musk, SpaceX ile de uzay taşımacılığını temelinden değiştirecek yenilikler yapmayı başarmıştı.

The Mercury News isimli haber merkezinin yayınladığı son habere göre; Tesla, ana merkezi ve fabrikalarında çalışan 400 ile 700 arasında çalışanıyla yollarını ayırdı. Şirketten resmi bir açıklama gelmediği için tam rakam bilinmezken, yapılan performans değerlendirmeleri sonucunda böylesine bir karar alındığı da belirtildi.

Bir önceki sene de aynı dönemde işten çıkarmalar yapan Tesla’nın Model 3’ün üretim sürecinde sorunlar yaşaması ve üçüncü çeyrekte ancak 256 tane Model 3 üretebilmesi, işten çıkarmaların bu sene gündeme gelmesine neden oldu. Konu hakkında şirketten yapılan açıklamaysa şöyle oldu:

Diğer bütün şirketlerde olduğu gibi Tesla da yıllık olarak çalışanlarının ve yöneticilerinin performanslarını değerlendirmek için yıllık performans değerlendirmeleri yapar. Bu şirkete hem geribildirim vermektedir hem de iyi performans gösteren çalışanların ödüller almasını ya da terfi etmesini sağlamaktadır. Her şirkette olduğu gibi 33,000 çalışanı olan Tesla’da da performans değerlendirmelerinin yapılmasının ardından işten çıkarmalar yaşanabilir. Tesla büyümeye ve dünyanın her yerinden çalışanlar almaya devam ediyor.

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ETİKETLER: tesla Model 3

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