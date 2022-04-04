Tesla'dan Gelen Yeni Video, Berlin'deki Dev Fabrikayı Gözler Önüne Seriyor

Tesla'nın paylaştığı drone'la çekilmiş yeni video, Tesla'nın Mart ayında Avrupa'da açmış olduğu ilk otomobil fabrikasında izleyenleri hızlı bir tura çıkarıyor.

Etkileyici video, Tesla'nın 5 milyar dolardan fazlaya mal olduğu bildirilen pırıl pırıl tesisinin içindeki montaj hattının parçaları da dâhil olmak üzere birden fazla konumu gözler önüne seriyor. Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan ve yaklaşık 10.000 kişiye istihdam sağlayan Berlin'deki dev fabrika, tam kapasite çalışmaya başladığında yılda yaklaşık yarım milyon Tesla Model Y aracı üretecek.

Tesla'nın Berlin'deki Yeni Fabrikası

Electrek'e göre drone'u Ferdinand Wolf yönetti. Skynamic ekip üyesi, geçişlerde özellikle dar alanlar ve keskin dönüşler için tasarlanmış çok yönlü bir uçak olan küçük bir cinewhoop tarzı dörtlü helikopter kullandı.

Uçuş, Tesla'nın yaklaşık 1,2 mil karelik bir alanı kaplayan genişleme alanının çarpıcı bir havadan görünümü ile sona eriyor. Wolf'un sosyal medyada paylaştığı ayrı bir klipte izleyiciler Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın birkaç hafta önce fabrikanın lansman partisinde yapmış olduğu dansı drone gözünden gösteriyor. Ayrıca Wolf'un bir birinci şahıs görüş kulaklığı ve kontrol cihazı kullanarak drone'u kontrol ettiğini görebiliyoruz.

Geçtiğimiz yıl boyunca paylaşılan pek çok harika drone videosunun aksine Wolf'un yeni fabrikadaki videosu, normal çekimlerden ziyade düzenlenmiş birkaç sahneyi içeriyor ancak yine de etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

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