Tesla’dan 2022 Yılının İlk Çeyreğinde Tedarik Sorunlarına Rağmen Rekor Satış Geldi

Küresel çapta meydana gelen tedarik sorunları ve çip krizinin yanında Covid-19 salgını da otomobil satışlarında olumsuz etkilere neden oldu. Özellikle son zamanlar birçok araç üreticisi, elektrikli otomobil üretimine daha fazla ağırlık vermeye başladı. Bunlardan biri olan Tesla ise bu sektörün öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Hal böyle olunca, Tesla’nın başarısı da birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2022 yılının ilk üç ayına ait verilere bakıldığında, Tesla’nın tüm olumsuzluklara rağmen rekor satış elde ettiği görüldü.

İlk Çeyrekte Rekor Satış

Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla, açıklanan verilere göre 2022 yılının ilk çeyreğinde 320 bin 48 adet araç satışı gerçekleştirdi. Elon Musk, Covid-19 ve tedarik sorunları gibi durumlar nedeniyle Şanghay’daki fabrikasını işaret ederek ilk çeyreği ‘zor’ olarak değerlendirdi. Ancak buna rağmen Tesla’nın satışlarının yükseldiğini ifade eden Musk, çalışanlara ve tedarikçilerin başarısına teşekkür etti.

Öncü otomobil üreticisi yaptığı basın açıklamasında, başarılı olarak gerçekleştirilen teslimatların 295 bin 324 adetinin Model 3 ve Model Y’den, 14 bin 724 adetinin ise Model S ve Model X’ten oluştuğunu açıkladı.

Açıklanan veriler, Tesla’nın hem bir önceki çeyrekteki 308 bin 600’lük, hem de 2021’in ilk çeyreğindeki 184 bin 800’lük satışı geride bıraktı. Bu satış rakamı da Tesla için yıllık olarak yüzde 68’lik bir başarıya denk geliyor. Diğer yandan şirket bu süreçte, 305 bin 407 araç üretti.