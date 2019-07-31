TESS Uydusu Büyük Bir Keşif Yaptı!

Bütçesiyle bile ağızları açıkta bırakan NASA, hep yeni keşifler yapmaya devam ediyor. TESS uydusu yardımıyla Dünyanın çok daha uzağındaki gezegenlerde yaşam olma ihtimalinin ne boyutta olduğunu görebiliyor. İşte uzay bilimleri dünyasını heyecanlandıran haberimizin detayları.

Dünyanın sonsuza kadar insanları taşıyamayacağı ve birgün sonunun geleceği herkes tarafından kabul ediliyor. İşte tam da bu nedenden dolayı NASA gibi kuruluşlar, yeni gezegenler keşfetmeye çalışıyor. Bu gezegenlerden bazılarında su bile var.

İnsanların yaşamasına uygun gezegen bulmak çok zor

NASA her ne kadar büyük bir özveriyle çalışsa bile, yine de insanların yaşaması için uygun bir gezegen keşfetmek gerçekten de çok zor. Bazı gezegenlerde su bulunurken bazıların da aşırı radyasyon içerdiği için yerleşime uygun olmuyor.

GJ 357 d olarak adlandırılan gezegen, üzerinde kayalıklar bulunması ile biliniyor. Üstelik atmosferinin de Dünya gibi mavi olması üzerine su olma ihtimalinin son derece güçlendiriyor. Eğer gerçekten de bu gezegende su bulunabilirse, insanlar için yaşamaya uygun olduğu söylenebilir.

Bilim insanları bu gezegene şu an için ulaşmanın imkansız olduğunu biliyor. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde muhtemelen gezegene ziyaretler gerçekleştirilecektir. Peki sizce de Dünya dışında başka bir süper dünya bulmak mümkün mü? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.