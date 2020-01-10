TESS Uydusu Yaşanabilir Başka Bir Dünya Buldu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS), Dünya büyüklüğünde başka bir gezegen keşfetti. Dünya'ya 101,5 ışık yılı uzaklıktaki Yunus Takımyıldızında bulunan gezegenin üzerinde su bulunabilme ihtimali var.

NASA yaptığı açıklamada gezegene "TOI 700 d" isminin verildiğini, Dünya’nın Güneş’ten aldığı enerjinin büyük bir kısmını alabilecek mesafede bulunduğunu, bu nedenle yaşama elverişli olabileceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Yaklaşık bir Dünya büyüklüğünde olan “TOI 700 d”, Cüce Kızıl Yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Yıldızın yörüngesinde “TOI 700 d” dışında iki gezegen daha olduğunu belirten yetkililer, yıldıza en yakın gezegen olarak bilinen “TOI 700 b”nin yaklaşık bir Dünya büyüklüğünde olduğunu ve bir turunu 10 günde tamamladığını, Cüce Kızıl yıldıza en yakın ikinci gezegenin ise Dünya’nın 2,6 kat büyüklüğünde olduğunu ve bir turunu 16 günde tamamladığını, yörüngenin en dışında bulunan “TOI 700 d”nin ise Dünya’dan %20 daha büyük olduğunu ve bir turunu 37 günde tamamladığını bildirdi.

“TOI 700 d”de Yaşanabilme İhtimali Bulunuyor

NASA yetkilileri, “TOI 700 d” gezegeninin, Cüce Kızıl Yıldızın yaşanabilir bölgesinde bulunduğunu ifade etti. Cüce Kızıl Yıldız ile ilgili de bilgi veren yetkililer, yıldızın Güneş'ten yüzde 40 daha büyük ve yüzde 50 daha sıcak olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalar sonucunda, yıldızın büyüklüğünün ve ısısının, gezegen atmosferini sabit tutmaya yarayacak bir enerji alanı üretebileceği belirlendi. Gezegen ile ilgili daha fazla veriye sahip olunması için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.