Tessa Thompson'dan Thor 4 Müjdesi!

Thor serisinin üçüncü filmi Ragnarok’ta canlandırdığı Valkyrie karakteriyle Marvel Sinematik Evreni’ne ilk adımını atan Tessa Thompson, Marvel Studios’un Thor’un dördüncü devam filmi üzerinde çalıştığını açıkladı.

2011 ve 2013’te izleyicilerle buluşan ilk iki Thor filminden sonra, MCU evreninde yeni bir Thor spin-off’una ihtiyaç olup olmadığı tartışılan bir konuydu. Zira söz konusu iki filmde de Thor’un karakter inşası pek çok Marvel hayranı tarafından eleştirilmişti. Ta ki 2017 yılında vizyona giren Thor: Ragnarok’a kadar.

Serinin üçüncü filmi, hem serinin yıldızı Chris Hemsworth'un tam anlamıyla kendini bulmasını sağlarken, hem de Korg ve Valkyrie gibi muhteşem karakterleri hayatımıza soktu.

Thor üçlemesinin en iyi filmi olarak gösterilen Ragnarok, hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not almayı başardı. Taika Waititi tarafından yönetilen film, dünya çapında 853 milyondan fazla gişe hasılatı topladı. O andan itibaren Marvel hayranları serinin dördüncü halkası için nefeslerini tuttu. Ve güzel haber, Valkyrie karakteriyle MCU’ya adım atan başarılı aktris Tessa Thompson’dan geldi.

Thompson, Los Angeles Times ’a verdiği röportajda, “Yeni bir Thor filmi üzerinde çalışıldığını duydum. Bu bilginin ne kadar gerçek olduğunu bilmiyorum; ancak bir şeylerin olduğu kesin. Sanırım Taika Waititi seriye geri dönecek” ifadelerini kullandı.

Thor’un dördüncü devam filminin ne zaman vizyona gireceği şu an için belli değil; ancak Marvel Studios 25 Nisan’da vizyona girecek Avengers: Endgame’in ardından sırasıyla Black Widow, The Eternals ve Shang-Chi filmlerini izleyicilerle buluşturacak. Ardından Doctor Strange 2, Black Panther 2 ve Guardians of the Galaxy yapımları vizyona girecek.

Dolayısıyla Thor 4’ün vizyona gireceği en erken tarih sanıyoruz 2021 yılı olacaktır. Yine de beklemekte fayda var. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.