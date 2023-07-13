Test Drive Unlimited: Solar Crown'ın Çıkış Tarihi Yine Ertelendi

Yarış oyunu kategorisinin yeni üyesi Test Drive Unlimited: Solar Crown’ın çıkış tarihi bir kez daha ertelendi. Medyaya çıkan haberlere göre oyun 2024 yılının başında piyasaya sürülecek.

Oyun hakkında sevindirici olan haber ise uzun süre önce yapılması planlanan beta test sürüşlerinin bu ay başlayacak olması. Çin’in Hong Kong bölgesinin 550 km'lik yollarını grafiklere döken yapım şirketi Nacon, oyunun resmi açılışını 2020'de yapmıştı.

Nacon, Ertelemeye Devam Ediyor

Nacon,'ın oyun içi dinamikleri geliştirmek için aldığı bu karar, birçok oyunseveri üzdü. Ertelenen lansman kararı ilk olarak geçen hafta oyun geliştiricilerinden olan KT Racing'in açıklamalarında yer aldı.

Bugün şirketten yapılan açıklamada Test Drive Unlimited: Solar Crown ‘un 25 dakikalık oynanış görüntüleri yayınlandı. Çıkış tarihi kesin olarak bilinmeyen oyunun beta sürümünün bu ayın sonunda yapılması planlanıyor.

Yarış oyununun üç gün sürecek deneme testlerine katılmak için Test Drive Unlimited web sitesinde yer alan kayıt formunu doldurarak sınırlı sayıda kişiye açılacak olan deneme testlerine katılabilirsiniz.