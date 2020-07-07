2012 yılında çıkan Test Drive: Ferrari Racing Legends sonrasında derin bir sessizliğe gömülmüş olan seri, önümüzdeki yıl içerisinde geri dönüşe imza atacak. Test Drive Unlimited Solar Crown duyuruldu. Detayları ise haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere yeni Test Drive Unlimited oyununun işareti geçtiğimiz Mart ayı içerisinde verilmiş ve Nacon Yayın Başkanı Benoit Clerc, yeni bir Test Drive oyunu üzerinde çalışıldığını doğrulamıştı. Geçtiğimiz hafta ise bugün gerçekleşen Nacon Connect canlı yayını sırasında sıradaki oyununun tanıtımınının yapılacağı müjdelenmişti. En nihayetinde Test Drive Unlimited Solar Crown ile tanıştık.

Test Drive Unlimited Solar Crown Nasıl Bir Oyun Olacak?

Şimdilik sadece PC (Steam) için duyurulmuş olan oyun, 2016 direksiyona geçen KT Racing stüdyosu tarafından geliştiriliyor ve Nacon tarafından da yayınlanacak. Kısa bir tanıtım fragmanının yayınlandığı Test Drive Unlimited Solar Crown için aslında çok fazla bir detay açıklanmış değil. Öyle ki, PC dışındaki platformlar için de geliştirilip geliştirilmediğine ve çıkış tarihine dair herhangi bir şey bilinmiyor.

Bir önceki Test Drive Unlimited oyununu oynamış olan takipçilerimiz hatırlayacaklardır ki Solar Crown adı, bu oyundaki müsabakanın adıydı. Yaratıcı Yönetmen Alain Jarniou tarafından söylenenlere bakılırsa, oyuncuların kısıtlanmadığı şampiyonanın konseptini kullanmak istedikleri için bu ismi yeniden kullanmak istemişler. Aksine oyunculara istedikleri şekilde aşama kaydetme özgürlüğünü tanımak istiyorlarmış. Bu bağlamda Test Drive Unlimited Solar Crown ile serinin özüne sadık kalındığı, ama daha modern ve mevcut trendler ve bugünün oyuncuları ile uyumlu olması için gelişmiş oynanış ve oyun modları ile yeni bir Test Drive Unlimited konsept sunulacakmış.

Dahası ise Jarniou tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni oyunda daha fazla gerçekçilik hissiyatının yaşatılabilmesi için hem arabanız hem de karakteriniz için lüks kıyafetler ve aksesuarlar gibi özelleştirme seçenekleri olacak. Bunun yanı sıra açık dünyanın sunulacağı oyunda istediğimiz yere gidebilecekmişiz gibi görünüyor. Tabii ki ilerleyen zamanlarda Test Drive Unlimited Solar Crown ile ilgili daha fazla detayın gelmesi ile genel tabloda her şey yerli yerine oturacaktır. Gelişmeleri takipte olacağız.