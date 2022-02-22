ABD’de Test Edilen Elektrikli Uçak, Uçuş Testinde Kaza Yaptı: Şirket Hisseleri Düştü

Son yıllarda hava kirliliğine dikkat çekmek için elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak için çeşitli girişimler yapılıyor. Özellikle elektrikli otomobillerin daha çok rağbet görmeye başladığı günümüzde, markalar toplu taşımadan özel araçlara kadar birçok elektrikli modelini kullanıcılarla buluşturuyor. Otomobillerde yaşanan bu gelişmenin ardından hava taşıtlarında da elektrikli araçlar geliştirilmeye başlandı. Elektrikli uçaklar konusunda birçok çalışma yapan şirketin arasında Kaliforniya merkezli Joby Aviation dikkat çekti.

Kaliforniya merkezli elektrik uçak üreticisi Joby Aviation, ürettiği elektrikli uçağını (eVTOL) test etti. Elektrikli dikiş kalkış ve iniş uçağı olarak üretilen eVTOL, uçuş testi sırasında kaza yaptı. Açıklanan bilgilere göre uçak, performansının belirlenmesi için hız sınırını zorladı ve ardından kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre kazada yaralanan olmadı.

Belirlenen Hız Limitini Aştı

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen elektrikli uçak, uçuş izleme verilerine göre performans sınırlarını epey zorladı. Dairesel bir rotayla hareket eden uçak, daha önce belirtilen 322 km/s olan maksimum hızının daha ötesinde olan 435 km/s hıza ulaştı.

Şirket Hisseleri Düştü

Joby Aviation, hasarın boyutuyla ilgili detaylı bir bilgi vermedi ancak kazanın bildirilmesinden sonra, şirket hisselerinde yüzde 9 düşüş yaşandı.