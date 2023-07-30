Korkuseverlere Müjde: Testere 10 Fragmanı Yayımlandı!

Sinema dünyasının korku kategorisindeki başyapıtı Testere, 10.serisi ile izleyiclerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün YouTube'da Lionsgate Movies hesabından yapılan paylaşımda serinin son filminin fragmanı yayımlandı.

Spiral’den 2 sene sonra yayımlanan fragman şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı. Korku ve gerilim tutkunlarının vazgeçilmezi olan Testere, heyecan ve gerilimin eşlik ettiği film serisine 10. filmiyle devam ediyor.

Fragmana baktığımızda ilk filmlerde yer alan ve seyircinin favori karakterleri arasında bulunan bazı karakterlerin geri döndüğünü görüyoruz.

Sinema dünyasına ilk adımını 2004 yılında atan Testere, günümüze kadar birçok gerilim filmi ve oyununun ilgi kaynağı oldu. Sıra dışı bir seri katilin çeşitli oyunlarının yer aldığı film dünya çapında şöhretini 10. filmi ile taçlandırıyor.

Testere 10 Oyuncuları

Tobin Bell

Michael Beach

Synnøve Macody Lund

Steven Brand

Shawnee Smith

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